Интенсивная программа для студентов, аспирантов и молодых ученых направлена на доработку идей технологических проектов

Открыт набор на программу по предпринимательству "Навигатор инноватора" во Владивостоке. Фото: предоставлено организаторами

Преакселерационная программа "Навигатор инноватора" (16+) пройдет с 4 по 7 декабря 2019 года во Владивостоке. Ее организаторами выступают Фонд "Сколково", Открытый университет Сколково, Дальневосточный федеральный университет и Технопарк "Русский", сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

"Навигатор инноватора" — это практико-ориентированная интенсивная программа для студентов, аспирантов и молодых ученых, направленная на доработку идей технологических проектов и упаковку их в виде рабочей бизнес-модели. Программа является аккредитованной преакселерационной программой Фонда содействия инновациям.

Прошедшие отбор финалисты получат возможность освоить инструменты подхода Lean Startup, применить их на своем продукте, сформулировать рабочую бизнес-модель и представить свой проект экспертам и преподавателям. Во время программы участников будут сопровождать наставники – представители сферы бизнеса и образования.

Программу проводят опытные преподаватели, аккредитованные Открытым университетом Сколково: предприниматель, бизнес-тренер, коуч АСС ICF (Международной федерации коучинга), экс-руководитель бизнес-инкубатора и Центра поддержки предпринимательства РМЭ Лариса Киселева и директор образовательных программ ISLA (International Soft-Landing Accelerator), "Entrepreneur in residence" на кафедре Теории и практики конкуренции Университета Синергия (2009-2012), предприниматель с 2005 года, член совета директоров Национальной ассоциации обучения предпринимательству Алексей Бабошин.

"Навигатор инноватора" станет логичным продолжением программы "IdLab.Владивосток" – лаборатории по генерации идей, которая была проведена в октябре на площадке ДВФУ. По итогам IdLab команды вышли с готовыми идеями своих проектов, которые им предстоит дорабатывать совместно с наставниками до начала "Навигатора инноватора".

Екатерина Морозова, директор Открытого университета Сколково, лидер проекта "Академия наставников":

"В “Навигаторе” мы дадим инструменты для развития продукта, которые позволят пройти "долину смерти" и найти своего клиента, алгоритмы упаковки технологических проектов под требования не только венчурных инвесторов, но и индустриальных партнеров. Мы будем рады, если к программе присоединятся новые лица с новыми идеями и новыми проектами. Хороших проектов мало не бывает".

Дмитрий Боровиков, директор технопарка "Русский":

"Миссия технопарка “Русский” – формирование экосреды технологического предпринимательства. И мы убеждены, что среду формируют люди, и чем раньше они включаются, тем эффективнее процесс и лучше результат. Технопарк поддерживает программу “Стартап как диплом” в университете, а также проекты IdLab и “Навигатор инноватора”. Это отличные инструменты, которыми стоит воспользоваться, ступени, которые стоит пройти для реализации своего проекта. Важно, что это не сухая академическая теория, а живые идеи и возможности. И мы будем рады, если в итоге увидим участников в качестве резидентов технопарка".

К участию в программе "Навигатор инноватора" приглашаются студенты, аспиранты и молодые ученые, которые горят идеей запустить собственный технологический проект.

Зарегистрироваться на программу можно до 25 ноября. Отбор заявок будет проводиться экспертами Открытого университета Сколково, ДВФУ и Технопарка "Русский".

Обязательным условием участия в программе является наличие регистрации всех представителей команды. Отсутствие команды не является ограничением к участию.

Даты и место проведения:

4–7 декабря 2019 г.

ДВФУ

Официальная страница: http://sk.ru/opus/p/2019-ni-vladivostok.aspx