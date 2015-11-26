Скончался депутат приморского парламента второго и третьего созывов Анатолий Чистяков

Председатель Законодательного собрания края Александр Ролик выразил соболезнования родным и близким покойного
Общество 19:40
Анатолий Чистяков. Фото: пресс-служба ЗСПК

Скончался депутат Законодательного Собрания Приморского края  второго и третьего созывов Анатолий Чистяков. Некролог и соболезнования родственникам Анатолия Викторовича от председателя ЗСПК Александра Ролика опубликованы на сайте краевого парламента, сообщает ИА PrimaMedia.

"В Приморский край Анатолий Викторович приехал в 1969 году по распределению. Его жизнь была связана со строительной отраслью, на предприятиях которой он прошел все ступеньки профессионального роста. Большой вклад, который внес Анатолий Викторович в развитие строительной индустрии нашего края, был отмечен правительственными и ведомственными наградами, в том числе медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" и званием Заслуженный строитель Российской Федерации.
Будучи ответственным, неравнодушным, деятельным человеком, Анатолий Викторович дважды становился депутатом Законодательного Собрания Приморского края, где он активно отстаивал интересы своих избирателей и участвовал в формировании региональной нормативно-правовой базы. Особенно его богатый опыт, практические знания и желание работать на развитие ставшего родным Приморья были востребованы в комитете по экономической политике и собственности, который Анатолий Чистяков возглавлял в третьем созыве", — говорится в некрологе.



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  некролог, Законодательное Собрание Приморского края

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