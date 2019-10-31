Общероссийский ежегодный фестиваль камчатских крабов оставил о себе хорошую память в столице Дальнего Востока до следующего года

Паназиатский ресторан Zuma подарил Владивостоку граффити в честь фестиваля "Держи Краба!". Фото: Юрий Мещанин

Общероссийский фестиваль камчатских крабов "Держи краба!" (12+), проходивший с 15 октября по 30 октября в 23-ти городах и 72-х ресторанах по всей России, завершен. Во Владивостоке окончанием фестиваля стал грандиозный ужин-закрытие в паназиатском ресторане Zuma, состоявшийся в четверг, 31 октября. Свое кулинарное искусство продемонстрировал молодой перспективный шеф-повар московского ресторана Cacciatore Виталий Тихонов, подготовивший к своим владивостокским гастролям уникальное меню с блюдами из дичи, способными удивить даже заядлых гурманов. Свой подарок жителям столицы Дальнего Востока сделал и паназиатский ресторан Zuma, сообщает ИА PrimaMedia.

На память о четвертом Общероссийском фестивале камчатских крабов "Держи краба!", самом масштабном за всю историю проведения гастрономического праздника, организаторы фестиваля подарили жителям и гостям Владивостока граффити на пляже МГУ им. адмирала Г.И. Невельского (пляж ДВВИМУ).

Эскиз рисунка разработала Марина Лазарева, на нем изображен один из главных символов Владивостока – современный аэропорт, воздушные ворота России на Тихоокеанском побережье, а также камчатский краб, являющийся символом Владивостока, который уже можно считать гастрономической столицей ДФО с присущими этому статусу кулинарными традициями. Воплотить рисунок в жизнь помогла инициативная группа молодежи города Владивостока ADVANCE TEAM Дениса Горубнова.

И теперь каждый житель города, согласный с этим утверждением, сможет сфотографироваться на фоне граффити, инстаграмность которого уже оценили блогеры Владивостока

В следующем году фестиваль также пройдет осенью — с 15 октября по 30 октября и обещает быть еще более масштабным и интересным.