Путин назвал недостаточным финансирование первичного звена здравоохранения

По словам президента, основные средства выделяются на борьбу с онкологией и содержание федеральных и межрегиональных центров
Общество 10:15
Путин. Фото: ИА PrimaMedia

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области заявил о том, что средства, запланированные в национальном проекте "Здравоохранение" на первичное звено здравоохранения недостаточны. По его словам , основные средства выделяются на другие нужные вещи: борьбу с онкологией, финансирование федеральных и межрегиональных центров, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт президента РФ.

"Нацпроект “Здравоохранение” сверстан таким образом, что в основном — там есть и на “первичку”, около 300 млрд — 237 млрд — но этого недостаточно. Это на шесть лет, до 2024 года, с учетом ситуации, которая сложилась в первичном звене здравоохранения, этого явно недостаточно", — отметил Путин.

По его словам, обычный человек чаще всего обращается в поликлиники по месту жительства, в не в федеральные или межрегиональные центры.

"Рядовой гражданин — 85% — слава Богу, не ходит лечиться от рака, он ходит в свою районную поликлинику или межрайонное учреждение, и там, в ежедневном режиме, должен получать качественную помощь. Если это будет так, то и в высокотехнологичные центры будут обращаться пореже", – сказал Владимир Путин.

Первичное звено должно быть в приоритете, а не на периферии, заявил президент.

"Первичное звено — это зона ответственности прежде всего региональных властей", — отметил Владимир Путин. Оно ближе всего к людям и большинство их претензий оправдано, считает он. "И когда местные власти с известным рвением берутся за оптимизацию и часто делают это схематично, усложняют доступ к медицинской помощи, это только усугубляет ситуацию".

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  здравоохранение

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