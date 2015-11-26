Сбербанк назвал причину, почему люди хотят расплачиваться картой

За первое полугодие количество торговых терминалов выросло на 400 тысяч

Терминал. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Сбербанк и оператор фискальных данных "Платформа ОФД" в проекте "СберДанные" (инициатива Сбербанка по анализу и обработке больших данных) проанализировали, как развивается инфраструктура для осуществления безналичных платежей в России. Несмотря на прогресс электронных систем, в стране еще есть торговые точки, где нельзя расплатиться картой.

Исследование "СберДанных" "Рейтинг ʺбезналичныхʺ городов и регионов" говорит, что их доля среди потребительских категорий составляет 12% (на них приходится 3% от совокупного торгового оборота). По оценке аналитиков, в целом по экономике 27% предприятий не установили терминалы и до сих пор принимают к оплате только наличные. Однако на них приходится лишь 9% от совокупных расходов.

Низкая доля оборота в таких точках неудивительна. Работать без эквайринговых терминалов имеют право только отдельные торговые объекты. Их выручка не должна превышать 5 млн рублей за предшествующий календарный год, а совокупная выручка юридических лиц — менее 40 млн рублей за год. Но и эти небольшие игроки постоянно подключаются к безналичной инфраструктуре. По оценке Сбербанка, доля компаний, не оборудованных эквайринговыми терминалами, сокращается примерно на 1,5 п.п. ежегодно.

Однако данные банка свидетельствуют, что дальнейший рост безналичных расчетов не сильно зависит от расширения сети приема карт.

Чтобы в любом месте можно было рассчитаться картой, потребуется расширить сеть приема на треть, — а это еще 700 тысяч терминалов. Потенциальный объем расчетов вырастет лишь на 10%. И с учетом низкого среднего чека значительная часть этих точек будет убыточной. При этом аналитики не учитывают компании, не имеющие обязанностей передавать фискальные чеки в ФНС.

За первое полугодие количество торговых терминалов, по данным ЦБ, выросло на 400 тысяч. Мощным стимулом для торговых и иных организаций по установке терминалов становится желание клиентов расплатиться картой.

С другой стороны, полагают аналитики "СберДанных", действенны, а потому необходимы усилия банков по стимулированию потребителей в виде СПАСИБО, кешбэков, бонусов и иных программ лояльности. В торговых точках, где уже есть терминалы, по картам идет всего около 60% транзакций, основной потенциал роста находится именно на стороне работы с потребителями.