"Что делать с такими соседями?": камера сняла наглый поступок мужчины в подъезде

Пользователи предложили свои методы борьбы и меры наказания

Вот что делать с такими соседями?. Фото: стоп-кадр из видео primnews

В одном из домов города на камеру видеонаблюдения попал мужчина со своей семьей, который не донес пакет с мусором до места назначения. Мужчина нагло кинул пакет в собственном подъезде, а позднее, вернувшись с прогулки, пнул пакет так, что все содержимое разлетелось в разные стороны. Поступок мужчины обсуждают в интернет-паблике primnews.

"Вот что делать с такими соседями?" — задаются вопросом жильцы.

Пользователи предложили свои методы борьбы и меры наказания.

Поставить обратно возле его двери.

Вот чему он сможет научить своих детей? Какой пример он им подает? Ужас и мерзость.

Не надо на него злиться и желать плохого, просто сделать под его дверью общий мусоропровод!