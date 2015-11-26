Более 30 тысячам детей в Приморье компенсируют расходы на занятия спортом

Более 30 тысяч детей из многодетных семей коснется новая мера социальной поддержки, инициированная губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Теперь родители смогут возмещать расходы за посещение детьми спортивных учреждений. Внесение соответствующих поправок в краевой закон одобрено на заседании Законодательного собрания Приморского края в среду, 30 октября в рамках реализации госпрограммы "Социальная поддержка населения Приморского края", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморья
Право на новую меру социальной поддержки получат семьи со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума. По информации краевого департамента труда и социального развития, размер компенсации на каждого ребенка возраста от 5 до 18 лет составит 50% от стоимости посещения, но не более 1 тысячи в месяц.
"Предусмотрено, что новая мера социальной поддержки распространяется на период с 1 сентября 2019 года", – уточняют разработчики.
По словам и.о. директора департамента Светланы Красицкой, изменения внесены в краевой закон о поддержке многодетных семей, который вступил в действие в январе этого года.
"Закон предусматривает компенсации многодетным родителям за сбор детей в школу, за посещение учреждений культуры, в том числе музеи, кинотеатры, выставки и другие. Одобренные депутатами изменения делают доступными и занятия спортом, поскольку снижают финансовую нагрузку на семейный бюджет таких семей", – считает глава ведомства.
Напомним, в Приморье сегодня реализуются 49 региональных проектов, которые затрагивают все сферы жизни людей и соответствуют 11 национальным проектам, разработанным по указу президента РФ Владимира Путина. Один из них – региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография".
"Сегодня в Приморском крае действуют 26 выплат и компенсаций, которые работают в отношении разных семей, независимо от их статуса и количества детей", – напоминают специалисты.
Получить информацию о демографических выплатах, положенных семье, родители могут в "Единых окнах" Приморского центра соцобслуживания населения или МФЦ, а также с помощью справочника, опубликованного на интерактивном портале департамента труда и социального развития Приморского края.