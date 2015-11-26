Жалобы на состояние хасанской трассы от жителей и гостей края, направляющихся к местам отдыха на юге Приморья, поступали каждый год, начиная с весны. Причина – в слабом основании дорожного полотна и многолетнем отсутствии ремонта этой дороги.

По словам директора "Хасанского" филиала АО "Примавтодор" Николая Павлова, во время ремонта по нацпроекту пришлось провести большую работу по замене основания.

Сейчас работы по замене основания завершены, все бывшие ямы "закрыты" выравнивающим слоем асфальта. На участке в районе поселка Барабаш лежит нижний пористый асфальтобетон толщиной 7 см. Сейчас основная работа кипит дальше по трассе, в районе реки Нарва. Здесь уже укладывают верхний плотный слой асфальтобетона.

По контракту все работы на этой дороге должны быть завершены к 20 декабря. Но дорожники отмечают, асфальт будет уложен значительно раньше. Потом останется отсыпать обочины, установить знаки, ограждения на мостах. Гарантийный срок на покрытие – 5 лет, но дорожники уверены, после такого ремонта эти участки прослужат гораздо дольше.

Активный ремонт дороги ведется в Хасанском районе Приморья. Фото: Станислав Луценко Активный ремонт дороги ведется в Хасанском районе Приморья. Фото: Станислав Луценко Активный ремонт дороги ведется в Хасанском районе Приморья. Фото: Станислав Луценко Активный ремонт дороги ведется в Хасанском районе Приморья. Фото: Станислав Луценко Активный ремонт дороги ведется в Хасанском районе Приморья. Фото: Станислав Луценко Активный ремонт дороги ведется в Хасанском районе Приморья. Фото: Станислав Луценко 1 / 6

Отметим, что всего в этом году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Приморье отремонтируют 28,5 км краевых дорог. Помимо дороги Раздольное–Хасан, это участки дороги Артем–Находка–Порт Восточный после поворота на Врангель, дорога Сибирцево–Жариково–Комиссарово, в районе сел Украинка и Жариково и дорога Хабаровск–Владивосток–Тавричанка. Также ремонт пройдет на дорогах четырех муниципалитетов Владивостокской агломерации.