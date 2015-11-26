Активный ремонт дороги ведется в Хасанском районе Приморья

Работы идут в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
Общество 12:35
Активный ремонт дороги ведется в Хасанском районе Приморья. Фото: Станислав Луценко

Дорога в Хасанский район уже в этом году станет лучше еще на 7,5 км. Ремонт трех участков идет в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает ИА PrimaMedia.

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Жалобы на состояние хасанской трассы от жителей и гостей края, направляющихся к местам отдыха на юге Приморья, поступали каждый год, начиная с весны. Причина – в слабом основании дорожного полотна и многолетнем отсутствии ремонта этой дороги.

По словам директора "Хасанского" филиала АО "Примавтодор" Николая Павлова, во время ремонта по нацпроекту пришлось провести большую работу по замене основания.

Николай Павлов
Николай Павлов

директор "Хасанского" филиала АО "Примавтодор"

Автор фото: Станислав Луценко

Дорожное полотно было в ямах, асфальт крошился, полноценного ремонта не проводилось более 15 лет. Поэтому сначала мы выкапывали пучинистый грунт, заменяли основание. Оно здесь было – земля, глина и сверху небольшой слой песчано-гравийной смеси – слабое. Поэтому нагрузку от нынешнего потока транспорта и большегрузов уже не выдерживало. Заменили скальным грунтом, уплотнили, сверху подсыпали смесью С-4. Порядка 5 тысяч кубометров завезли и поменяли. Потом это закрыли выравнивающим слоем и приступили к укладке верхних слоев дорожной одежды.

Сейчас работы по замене основания завершены, все бывшие ямы "закрыты" выравнивающим слоем асфальта. На участке в районе поселка Барабаш лежит нижний пористый асфальтобетон толщиной 7 см. Сейчас основная работа кипит дальше по трассе, в районе реки Нарва. Здесь уже укладывают верхний плотный слой асфальтобетона.

Олег Модженок
Олег Модженок

директор "Надеждинского" филиала АО "Примавтодор"

Автор фото: Станислав Луценко

Сейчас здесь работают до 30 единиц техники и бригады сразу двух филиалов. В день укладываем до 800 тонн асфальта с нескольких заводов. Большой объем работы, но должны успеть до наступления холодов. Из новшеств, предусмотренных техзаданием, используем стыковочную ленту. Она позволяет лучше соединять соседние слои асфальта, если между укладкой прошел день-другой.

По контракту все работы на этой дороге должны быть завершены к 20 декабря. Но дорожники отмечают, асфальт будет уложен значительно раньше. Потом останется отсыпать обочины, установить знаки, ограждения на мостах. Гарантийный срок на покрытие – 5 лет, но дорожники уверены, после такого ремонта эти участки прослужат гораздо дольше.

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Отметим, что всего в этом году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Приморье отремонтируют 28,5 км краевых дорог. Помимо дороги Раздольное–Хасан, это участки дороги Артем–Находка–Порт Восточный после поворота на Врангель, дорога Сибирцево–Жариково–Комиссарово, в районе сел Украинка и Жариково и дорога Хабаровск–Владивосток–Тавричанка. Также ремонт пройдет на дорогах четырех муниципалитетов Владивостокской агломерации.

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  ремонтные работы, дороги

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