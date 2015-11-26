История с массовым жестким ДТП получила продолжение

По факту автоаварии проводится проверка и назначено проведение ряда исследований
Это интересно 12:47
Скорая помощь. Фото: Пресс-служба отдела МВД России по городу Уссурийску

Уссурийский суд, рассмотрев материалы административного дела, предусмотренного частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ в отношении 47-летнего местного жителя, назначил ему наказание в виде административного ареста на 2 суток.

Ранее, в районе дома № 51 по проспекту Блюхера произошло дорожно-транспортном происшествии с участием пяти автомашин.

47-летний водитель автомашины Субару Форестер, нарушив правила расположения транспортных средств на проезжей части, выехал на сторону, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомашиной марки Мазда Капелла. Продолжив движение по инерции, автомобиль Субару Форестер столкнулся еще с двумя автомашинами марок Нисан Серена и Тойота Королла Аксио (последняя по инерции продолжила движение и столкнулась с автомашиной Тойота Премио).

Водитель Субару с места происшествия скрылся.

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В результате ДТП пострадали водители автомобилей Мазда Капелла и Тойота Королла Аксио. Медики оказали женщинам необходимую медицинскую помощь, после чего пострадавших направили на амбулаторное лечение.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции установили личность и задержали водителя, управлявшего автомобилем Субару Форестер. Им оказался 47-летний местный житель. За оставление места дорожно-транспортного происшествия в отношении него сотрудники полиции составили протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ.

По факту автоаварии проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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