Посол Норвегии Руне Ресаланд посетил Русскую Рыбопромышленную Компанию во Владивостоке

Глава диппредставительства возглавил делегацию норвежского бизнеса, желающего принять участие в обновлении флота российского холдинга

Посол Королевства Норвегии в РФ Руне Ресаланд (справа), директор ДВ-дивизиона РРПК Виктор Литвиненко (слева). Фото: ИА PrimaMedia

Делегация представителей компаний Норвегии, входящих в морской кластер губернии Мёре, посетила в четверг, 31 октября, головной офис Русской Рыбопромышленной Компании (РРПК) во Владивостоке. Двухдневная бизнес-миссия в Приморье была организована посольством Королевства Норвегии в Российской Федерации, возглавил делегацию чрезвычайный и полномочный посол в РФ Руне Ресаланд. Исключительный интерес норвежских кораблестроителей и производителей судового оборудования к РРПК, по словам участников делегации, вызван масштабной программой российского холдинга по обновлению и модернизации рыбопромыслового флота, сообщает корр. ИА PrimaMedia.



Встреча в офисе Русской Рыбопромышленной Компании во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Напомним, что в судостроительную программу Русской Рыбопромышленной Компании входит строительство на российских верфях 10 крупнотоннажных промысловых судов, предполагается вводить в строй по 2 судна в год с примерно годовым интервалом между парами. Три проекта сегодня находятся в стадии строительства на Адмиралтейских верфях Санкт-Петербурга. РРПК уже сотрудничает с норвежским Optimar – поставщиком судовых и береговых автоматизированных фабрик для производства рыбопродукции глубокой переработки, норвежские проектанты участвуют в реализации судостроительной программы холдинга.

Как прокомментировал корр. агентства посол Норвегии в РФ, бизнес-миссия была организована посольством при поддержке администрации Приморского края, лично губернатора края и Приморской торгово-промышленной палаты.

— Я сегодня возвращаюсь в Москву, и сегодняшнее мероприятие – единственная встреча с конкретной компанией, на которую мы выделили время. Предложила провести такую встречу Норвежско-Российская торговая палата, — сообщил господин Ресаланд.



Руне Ресаланд, черзвычайный и полномочный посол Королевства Норвегии в РФ. Фото: ИА PrimaMedia

Обращаясь к руководству российского рыбного холдинга, Руне Ресаланд подчеркнул, что Норвегия сегодня обладает обширной компетенцией в области морских технологий.

— Мы, конечно, осведомлены о планах обновления российского рыболовного флота, — рассказал глава делегации. — Здесь очень большой рынок, на который хочет выйти Норвегия, и именно поэтому мы приехали сюда такой внушительной делегацией.

В свою очередь представитель Норвежско-Российской торговой палаты Руне Мети отметил, что морской кластер в губернии Мёре, в который на сегодняшний день входит 11 технологических и судостроительных компаний, а также Норвежского университета науки и технологии, был создан в 2018 году специально для продвижения норвежских продуктов и услуг в морской отрасли на российском рынке. По словам господина Мети, в приоритете у компаний кластера и структур, представляющего их интересы, — действующие проекты по судоремонту, модернизации и обновлению рыболовного флота, наибольшее количество которых сегодня реализует именно Русская Рыбопромышленная Компания.



Виктор Литвиненко, директор Дальневосточного дивизиона РРПК. Фото: ИА PrimaMedia

Директор Дальневосточного дивизиона ООО "Русская Рыбопромышленная Компания" Виктор Литвиненко информировал норвежскую сторону, что обновление и модернизация флота – приоритетная задача, стоящая сегодня перед РРПК. Холдинг активно развивает сотрудничество с иностранными проектантами, поставщиками передового судового и промышленного оборудования и технологических решений, и готов внимательно рассмотреть все предложения норвежских компаний, являющихся общепризнанными мировыми лидерами в сфере морских технологий и кораблестроения.

В ходе встречи представители норвежских компаний МacGregor, Kongsberg Maritime, Optimar, Mustad, Mørenot познакомили руководителей и специалистов профильных направлений РРПК со своими предложениями и ответили на вопросы потенциального заказчика.

Как отметил посол Королевства Норвегии в РФ Руне Ресаланд, комментируя итоги встречи корр. агентства, сегодня перед скандинавской страной стоит задача по повышению товарооборота с Россией, и желание решать эту задачу именно в тех сферах, в которых Норвегия обладает самыми передовыми знаниями, опытом и компетенциями, вполне естественно и закономерно. Также господин Ресаланд напомнил, что последние несколько лет активно развивается взаимодействие наших стран и на политическом уровне, также продолжается конструктивный диалог в традиционных сферах взаимодействия Норвегии и РФ, таких как управление рыбными запасами, энергетика, радиационная безопасность, здравоохранение и пр.

— Таким образом, можно сказать, что и в плане практического сотрудничества, и в плане политических контактов события развиваются в правильном направлении, — резюмировал посол.

Участники встречи 31 октября. Фото: ИА PrimaMedia Памятный сувенир от Русской Рыбопромышленной Компании. Фото: ИА PrimaMedia Часы, идущие по владивостокскому времени. Фото: ИА PrimaMedia Встреча в офисе Русской Рыбопромышленной Компании. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

Масштабность проектов Русской Рыбопромышленной Компании обуславливает и внимание к российскому холдингу иностранных участников рынка, и интерес самой РРПК к опыту и компетенциям стран – лидеров мировой рыбной отрасли, прокомментировал директор Дальневосточного дивизиона холдинга Виктор Литвиненко.

— В сфере судостроения, промоборудования мы серьезно настроены опираться только на самый передовой и перспективный мировой опыт, — отметил господин Литвиненко. – В нашем понимании обновление промыслового флота не должно идти только для количественных показателей, здесь важно, чтобы мы строили действительно современные, высокотехнологичные и высокопроизводительные суда, развивая тем самым не только наш промысел и переработку, но и двигая вперед всю рыбную отрасль страны.



Офис РРПК во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Справка: Русская Рыбопромышленная Компания — один из крупнейших российских рыбодобывающих холдингов, занимающай лидирующие позиции в России и мире по добыче минтая. РРПК располагает правами на добычу более 300 тысяч тонн биоресурсов в год, обеспечивая всю производственную цепочку от вылова до глубокой переработки рыбы в продукт высокой добавленной стоимости.

Флот Русской Рыбопромышленной Компании сегодня состоит из 13 крупнотоннажных траулеров и двух транспортных рефрижераторов. В рамках программы модернизации флота шесть рыбопромысловых траулеров уже прошли переоборудование, что позволило значительно увеличить объемы выпуска продукции глубокой переработки — филе минтая и сельди. В рамках участия в государственной программе инвестиционных квот РРПК намерена в ближайшие годы ввести в строй 10 новых крупнотоннажных траулеров-процессоров. Также холдинг уже ввел в эксплуатацию один построенный под инвестквоты береговой рыбоперерабатывающий завод, на очереди – еще два (в Мурманске и Владивостоке).