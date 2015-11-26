Депутаты ЗС ПК: Октябрь дал Приморскому краю важные для каждого законы

Главным итогом работы депутатского корпуса за месяц законодатели отметили закон о бесплатном питании опекаемых детей

Заседание Законодательного Собрания Приморского края, 30 октября 2019 года. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Более 60 вопросов вынесли приморские депутаты на октябрьское заседание. Среди вопросов, по которым парламентарии приняли решение, — корректировки бюджета, закон об уполномоченном по правам ребенка и закон о бесплатном питании для опекаемых семей. Как сообщил ИА PrimaMedia депутат Игорь Шауфлер, каждый закон вносит изменения в жизнь приморцев, даже если на первый взгляд влияние не заметно.

Очередная корректировка бюджета связана с тем, что доходная часть бюджета увеличилась на 3,9 млрд рублей. Это и средства из федерального центра, и собственные налоговые и неналоговые доходы. Дополнительные средства пошли на решение проблем обманутых дольщиков, закупку медицинского оборудования, лекарственное обеспечение, меры социальной поддержки, пополнение резервного фонда и ряд других направлений.

— Мы смогли добавить средств практически во все разделы краевого бюджета и государственные программы Приморского края. Это позитивная тенденция, — отметил Игорь Шауфлер.

Больше всего средств депутаты добавили в раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство" – он увеличен на 1,018 млрд рублей. Львиная доля этих средств будет направлена на строительство жилья. По разделу "Национальная экономика" увеличение составило 979 млн рублей, по разделу "Социальная политика" — 715 млн рублей.



— Все изменения мы подробно рассматривали, изучали и обсуждали. В результате мы сохранили социальную направленность, — подчеркнул Игорь Шауфлер.

После внесенных изменений основные параметры краевого бюджета на 2019 год составят по доходам 129,0 млрд рублей, по расходам 144, 9 млрд рублей. Дефицит бюджета снизится до уровня 15,9 млрд рублей.



Игорь Шауфлер. Фото: ИА PrimaMedia

Еще один важный вопрос — закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края в области обеспечения бесплатным питанием детей, обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края". Благодаря ему порядка 57% школьников края теперь будут обеспечены бесплатным питанием. На октябрьском заседании депутаты большинством голосов поддержали закона

Благодаря новым изменениям, за счет краевого бюджета горячее питание будет получать школьники 5-11 классов, находящиеся под опекой и в приемных семьях. Также под действие нового закона попадают и коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока. В настоящее время в Приморье к этим категориям относится 3100 учащихся.

— Это очень важное изменение, которое позволит нашим семьям выделять часть средств на важные для них вопросы, а не оплачивать питание детям. Благодаря закону, мы облегчаем жизнь людей и создаем детям более комфортные условия для обучения, — отметил Игорь Шауфлер.

Напомним, что с прошлого года право на бесплатное питание в школе помимо младшеклассников получили ученики 5-11 классов из многодетных семей и семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума установленной в Приморском крае, или находящихся в социально опасном положении. Два раза в день в период учебного процесса бесплатным питанием обеспечиваются дети-инвалиды и учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. А ученикам начальной школы дополнительно к бесплатному завтраку один раз в день дают стакан молока или кисломолочных продуктов.

Кроме того, перечень мер социальной поддержки будет дополнен компенсацией расходов на посещение спортивных секций для детей из многодетных семей.