В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 25 стран

Спортсмены-ветераны вернулись в Артем с чемпионата мира по самбо с наградами. Фото: пресс-служба Артемовского городского округа

Тренеры и почетные ветераны артемовской спортивной школы "Мастер" в составе сборной команды России достойно выступили на чемпионате мира по самбо среди мастеров (ветеранов), который проходил в городе Лимассол (Республика Кипр) с 18 по 20 октября. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 25 стран, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города Артема.

Показательно, что сборную России представляли самбисты из города Артема, всего пять спортсменов, и все они вернулись в родной город, в Приморье, с наградами.

Золотой медали среди мастеров в весовой категории до 62 кг удостоен тренер спортивной школы "Мастер" Юрий Шухрай.



Спортсмены-ветераны вернулись в Артем с чемпионата мира по самбо с наградами. Фото: пресс-служба Артемовского городского округа

Серебряными призерами чемпионата мира в весовой категории до 68 кг стали тренеры этой же школы Евгений Коровицкий и Виктор Болотов, с бронзовыми медалями в весовой категории до 100 кг вернулись с чемпионата мира Владимир Гончаров и Сергей Шкедов.

Обладателей достойных наград чемпионата мира чествовали перед началом заседания Думы Артемовского городского округа.

Депутат городской думы, мастер спорта по самбо президент спортивной школы "Мастер" Александр Писаренко доложил о результатах чемпионата мира и о победном участии в нем артемовских спортсменов.

Спортсмены-ветераны вернулись в Артем с чемпионата мира по самбо с наградами. Фото: пресс-служба Артемовского городского округа Спортсмены-ветераны вернулись в Артем с чемпионата мира по самбо с наградами. Фото: пресс-служба Артемовского городского округа Спортсмены-ветераны вернулись в Артем с чемпионата мира по самбо с наградами. Фото: пресс-служба Артемовского городского округа 1 / 3

Победителей поздравили депутат Государственной думы РФ Владимир Новиков, глава Артемовского городского округа Александр Авдеев, председатель Думы АГО Анатолий Бадель и все присутствующие на заседании.

"Мы гордимся тем, что артемовские мастера – тренеры спортивной школы "Мастер" в составе сборной России достойно выступили на чемпионате мира. Я считаю, что на таких примерах мы должны воспитывать нашу молодежь", — сказал Владимир Новиков.

Владимир Новиков вручил благодарственные письма депутата Государственной думы РФ всем пятерым почетным ветеранам – победителям.