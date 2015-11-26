Иностранец задержан ФСБ во Владивостоке

Сотрудники ведомства вели наблюдение за иностанным гражданином
Это интересно 13:53
Иностранец задержан ФСБ во Владивостоке. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Фрунзенским районным судом г. Владивостока вынесен приговор в отношении иностранного гражданина, совершившего преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере).

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в феврале 2019 года. В нарушение действующего законодательства иностранный гражданин осуществлял преподавание своего родного языка в частном порядке гражданам Российской Федерации. При этом не получал рабочую визу, в связи с чем сотрудниками отдела иммиграционного контроля в отношении него принято решение о составлении административного протокола.

В ходе составления протокола об административном правонарушении  фигурант дела, находясь в служебном кабинете управления по вопросам миграции с целью получения положительных характеристик для последующего принятия судом решения о назначении административного наказания, не предусматривающего административное выдворение с территории Российской Федерации, решил дать взятку начальнику отдела иммиграционного контроля.

За вознаграждение в сумме 30 тыс. рублей взяткодатель попросил должностное лицо решить вопрос о представлении положительных характеристик, при этом положил на стол начальника денежные средства в сумме 4 тыс. руб., являющееся частью от заранее обещанной суммы взятки в 30 тыс. рублей.

Преступление выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей

Приговор в законную силу не вступил.

Написать автору
  взятка, иностранцы

Суд оставил без изменения приговор экс-мэру Владивостока Игорю Пушкарёву

5 октября, 05:09

Громкое дело о многомиллионных взятках в "верхушке" ДВТУ пошло в Генпрокуратуру РФ

17 сентября, 11:50

Арестован руководитель подразделения Россельхознадзора по Приморью и Сахалину

11 сентября, 16:10

Посол Норвегии Руне Ресаланд посетил Русскую Рыбопромышленную Компанию во Владивостоке

13:05
‡агрузка...
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М., 28.10.2019-04.11.2019 и.о. главного редактора - Овчинников Р.В.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia