Сотрудники ведомства вели наблюдение за иностанным гражданином

Иностранец задержан ФСБ во Владивостоке. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Фрунзенским районным судом г. Владивостока вынесен приговор в отношении иностранного гражданина, совершившего преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере).

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в феврале 2019 года. В нарушение действующего законодательства иностранный гражданин осуществлял преподавание своего родного языка в частном порядке гражданам Российской Федерации. При этом не получал рабочую визу, в связи с чем сотрудниками отдела иммиграционного контроля в отношении него принято решение о составлении административного протокола.

В ходе составления протокола об административном правонарушении фигурант дела, находясь в служебном кабинете управления по вопросам миграции с целью получения положительных характеристик для последующего принятия судом решения о назначении административного наказания, не предусматривающего административное выдворение с территории Российской Федерации, решил дать взятку начальнику отдела иммиграционного контроля.

За вознаграждение в сумме 30 тыс. рублей взяткодатель попросил должностное лицо решить вопрос о представлении положительных характеристик, при этом положил на стол начальника денежные средства в сумме 4 тыс. руб., являющееся частью от заранее обещанной суммы взятки в 30 тыс. рублей.

Преступление выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей

Приговор в законную силу не вступил.