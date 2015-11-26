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Сбербанк предлагает широкую программу к Всероссийской неделе сбережений. Фото: https://vashifinancy.ru/saving-week-2019/

В рамках VI Всероссийской недели сбережений (12+) Сбербанк подготовил новую просветительскую программу. Мероприятия проводятся в рамках проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации", который реализует министерство финансов РФ, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Неделя сбережений стартует 31 октября во всех регионах страны от Калининграда до Владивостока. Аудитория Недели сбережений охватывает практически все возрастные группы.

Так, Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее" проводит для школьников финансовую игру-симулятор "Вклад" (12+). В игре описываются 10 лет жизни, за которые необходимо заработать как можно больше денег с помощью различных финансовых инструментов, при этом ежегодно часть средств необходимо направлять на обязательные и непредвиденные расходы, принимать решения о полезных и приятных покупках, чтобы поддерживать высокий игровой уровень радости и удовлетворенности. Игра научит планировать, принимать решения, критически мыслить и оценивать рентабельность своих вложений в условиях, приближенных к реальной жизни. Участники, вошедшие в топ-20 по количеству очков в период с 1 ноября по 1 декабря 2019 года, получат ценные призы.

Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка 12 ноября проведет в социальной сети "Одноклассники" (12+) вебинар "Финансовая подушка безопасности: пенсионные лайфхаки" (16+). Ведущий вебинара расскажет, как развить в себе навыки финансового планирования, чтобы самостоятельно накопить на достойную пенсию.

Также в октябре-ноябре 2019 года Сбербанк организует образовательные семинары (16+), лекции (16+) и мастер-классы (16+) для людей пенсионного возраста и людей с инвалидностью на темы "Бюджет современного пенсионера", "Простые правила безопасности", "Как защититься от мошенничества". Такие уроки финансовой грамотности пройдут в Хабаровске, Благовещенске, Магадане, Южно-Сахалинске.

Для студентов сотрудники банка проводят лекции (12+) на тему "Семейный бюджет", "Инструменты для накопления средств", "Как пользоваться кредитами и когда делать этого не следует". Интерактивные семинары пройдут в 12 учебных заведениях Дальнего Востока в Приморье, на Камчатке и Чукотке.

А для взрослого населения лекции по финансовой грамотности (16+) проведут в Хабаровске и Биробиджане: там сотрудники Сбербанка встретятся с зарплатными клиентами.

Для сотрудников запланирован ряд активностей, в том числе вебинар на тему "Единое" согласие на обработку персональных данных: что нужно знать" (18+). Коллеги расскажут о новом решении, которое оптимизирует клиентский опыт сбора согласий на обработку персональных данных клиентов, а также предоставляет банку возможность удобного учета и хранения согласий.

Сбербанк активно сотрудничает с Минфином по различным проектам в области финансовой грамотности и в том числе не первый год поддерживает Недели сбережений. По итогам 2018 года Сбербанк награжден за проведение мероприятий по повышению финансовой культуры пожилых и особенных граждан (пенсионеров и людей с инвалидностью) и самое масштабное информирование среди партнеров, а также отмечен "за активную поддержку проектов Минфина в области Стратегии повышения финграмотности".

Центральной темой VI Всероссийской недели сбережений станет цифровизация финансовых услуг. Практически в каждом уголке России пройдут лекции и семинары, финансовые фестивали, бесплатные очные и онлайн-консультации финансовых экспертов, образовательно-просветительские мероприятия для студентов и представителей бизнеса. Все мероприятия имеют возрастное ограничение 16+.

Задача — привлечь внимание граждан к ответственному финансовому поведению, правилам личной финансовой безопасности и вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.

Всероссийские информационно-просветительские мероприятия в рамках проекта Минфина на постоянной основе проводятся с 2014 года. Свыше 9 млн человек уже приняли участие в событиях Недели финансовой грамотности для детей и молодежи и Недели сбережений для взрослого населения (всего около 130 тысяч мероприятий в России).

Образовательно-просветительские мероприятия в рамках Всероссийской недели сбережений будут бесплатными. Подробнее читайте на портале вашифинансы.рф.

Проект Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" реализуется с 2011 года. Главная цель — повышение финансовой грамотности российских граждан, содействие формированию у населения разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам, навыков управления личным и семейным бюджетом. Целевая аудитория проекта: взрослое население со средним и низким уровнем дохода — активные и потенциальные потребители финансовых услуг; учащиеся школьного возраста и студенты (в будущем — экономически активное население).