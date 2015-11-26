Очередной спектакль: новое происшествие на борту самолета возмутило людей

Новое происшествие произошло на борту самолета Москва-Владивосток, что сильно возмутило остальных пассажиров.
31 октября, женщина с маленькой собакой устроила скандал на борту самолета, что привело к задержке рейса. Самолет должен был вылетать из столичного аэропорта Шереметьево.
Женщина отказывалась выполнить просьбу бортпроводников, чтобы посадить собаку в клетку. Настойчивые уговоры персонала не принесли никакого результата, после чего капитану экипажа пришлось связаться с полицией, и женщину сняли с рейса. Из-за упрямство дамы, пассажиром пришлось ждать вылета почти час.