Очередной спектакль: новое происшествие на борту самолета возмутило людей

Все действия разворачивались на борту самолета Москва-Владивосток
Это интересно 14:34
Очередной спектакль: новое происшествие на борту самолета возмутило людей. Фото: pixabay.com

Новое происшествие произошло на борту самолета Москва-Владивосток, что сильно возмутило остальных пассажиров.

31 октября, женщина с маленькой собакой устроила скандал на борту самолета, что привело к задержке рейса. Самолет должен был вылетать из столичного аэропорта Шереметьево.

Женщина отказывалась выполнить просьбу бортпроводников, чтобы посадить собаку в клетку. Настойчивые уговоры персонала не принесли никакого результата, после чего капитану экипажа пришлось связаться с полицией, и женщину сняли с рейса. Из-за упрямство дамы, пассажиром пришлось ждать вылета почти час.

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