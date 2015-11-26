Ценник на жильё превышает нескольких десятков миллионов рублей

Во Владивостоке на популярном интернет-портале продают элитную квартиру. Фото: pixabay.com

На популярном интернет-портале продают элитную квартиру в богатом районе города, об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Во Владивостоке выставлена элитная пятикомнатная квартира, на улице Станюковича, в районе Эгершельда. В объявление указано, что жилье продается с нестандартной планировкой и в 205 кв. метров.

Также автор отмечает, что квартира очень солнечная и теплая. Высокие потолки и современная планировка, лишенная ненужных деталей.

Цена вопроса за такое жильё составляет 41 миллион рублей.

На данный момент, это квартира считается одной из самых дорогих во всем городе.