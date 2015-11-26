Депутат ЗС ПК Вячеслав Дрожжин поздравил приморцев с Днем народного единства

Народный избранник пожелал жителям края счастья и благополучия

Депутат ЗС ПК Вячеслав Дрожжин. Фото: ИА PrimaMedia

Депутат Законодательного собрания Приморского края Вячеслав Дрожжин поздравил приморцев с Днем народного единства, пожелав им счастья и благополучия, сообщает ИА PrimaMedia.

"День народного единства принято считать молодым праздником. Между тем он имеет очень глубокие исторические корни. Более 400 лет назад наш народ проявил потрясающее мужество и единение в борьбе с врагом. Угроза утраты своей страны заставила россиян всех национальностей, сословий и вероисповеданий встать плечом к плечу и изгнать захватчиков из Москвы.

Мы живем во времена, когда особенно важно помнить тот народный подвиг. Помнить о том, что мы должны быть едины не только в смутные времена, но и в мирное время. На благо развития нашей Родины, ее процветания и ради будущего новых поколений!

Дорогие приморцы! От всей души поздравляю вас с Днем народного единства! Пусть будет мир, счастье и благополучие в ваших семьях. Пусть каждый из вас найдет свой путь в честном труде, путь созидания и реализации своих талантов — на благо своей семьи, края и всей страны!

Всегда помните, что сила нашей Родины — в единстве, дружбе народов и терпимости к ближнему!"