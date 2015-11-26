ВТБ открыл на Дальнем Востоке счета эскроу на 125 млн рублей

Возможность открывать счета эскроу клиенты получили с 1 июля 2019 года
Бизнес 17:25
Строительство. Фото: Сайт pixabay.com

ВТБ привлек на счета эскроу клиентов-физических лиц более 20 млрд рублей, из них 125 млн рублей — на Дальнем Востоке. Самыми активными городами по работе с данным видом финансирования на Дальнем Востоке стали Хабаровск, Якутск, Владивосток и Южно-Сахалинск, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ВТБ на Дальнем Востоке.

ВТБ начал работать с эскроу-счетами в ноябре 2018 года. С 1 июля 2019 года клиенты получили возможность открывать счета эскроу во всех регионах присутствия банка. Для их оформления был разработан удобный процесс: покупателю недвижимости достаточно иметь при себе только паспорт и договор участия в долевом строительстве, который клиент заключил с застройщиком. Процедура проводится в течение нескольких минут в присутствии дольщика. В октябре ВТБ раскрыл первые счета эскроу по двум объектам.

"ВТБ стремится развивать комфортный сервис как для клиентов, так и для партнеров банка. С каждым месяцем интерес к этому способу расчетов по договорам долевого участия растет, все больше людей узнают об эскроу, что стимулирует их к покупке недвижимости в строящихся объектах. В настоящее время в ВТБ средний чек счета эскроу среди физических лиц по России составляет 6,5 млн рублей. В регионах этот показатель – 2,2 млн рублей", — отметил начальник управления сберегательных и комиссионных продуктов банка ВТБ Александр Ефремов.

Процесс оформления счетов эскроу защищает покупателя и гарантирует, что его деньги перечислятся застройщику только тогда, когда объект будет фактически достроен. До момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными дольщиком в банке. В случае если дом не достроен в срок, вложения возвращаются вкладчикам.

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  банки финансовые, долевое строительство

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