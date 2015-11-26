"В ближайшие дни:" о массовых "облавах" ГИБДД предупредили водителей

Будут задействовано максимальное число экипажей дорожно-патрульной службы
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"В ближайшие дни:" о массовых "облавах" ГИБДД предупредили водителей. Фото: Сергей Ланин, ИА PrimaMedia

Госавтоинспекция Приморского края предупреждает о проведении массовых профилактических мероприятий в предстоящие выходные дни. В целях стабилизации аварийности на территории региона продолжаются рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение грубых нарушений правил дорожного движения.

В предстоящие выходные дни в профилактическом мероприятии будет задействовано максимальное число экипажей дорожно-патрульной службы, а также сотрудники аппарата Управления ГИБДД Приморского края.

По данным Госавтоинспекции, с начала года в регионе зарегистрировано 2 тыс. 507 автоаварий с пострадавшими, 243 человека погибли, 3 тыс. 140 – получили травмы различной степени тяжести. Наибольшее число происшествий зарегистрировано в городах Владивосток, Находка и Уссурийск. Каждое девятое ДТП провоцирует нетрезвый водитель.Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения.

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  ГИБДД

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