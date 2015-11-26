Депутат ЗСПК Александр Петухов поздравил приморцев с Днем народного единства

Парламентарий напомнил землякам об исторических корнях праздника
Политика 09:15
Депутат краевого парламента Александр Петухов. Фото: предоставлено пресс-службой Заксобрания Приморского края

Поздравление депутата Законодательного собрания Приморского края Александра Петухова

В этом году уже в 14-й раз наша страна отмечает День народного единства. В 2005 году именно наша партия — ЛДПР — была в числе инициаторов установления этого объединяющего россиян праздника. Часто важные страницы нашей истории безвозвратно уходят из памяти новых поколений, поэтому очень важно закреплять их в календаре.

В этот день, 4 ноября 1612 года российский народ сумел самоорганизоваться, восстать единым фронтом и изгнать польских интервентов из московского Кремля. Страшно представить, что было бы, если бы разобщенность и нетерпимость не позволили населению страны объединиться ради этой великой цели. Этот подвиг достоин вечной памяти, это урок всем нам — только в единстве наша сила и залог существования нашей Родины. 

Наша страна объединяет более 190 народностей, более 10 конфессий. Только в Приморье проживают представители почти 40 национальностей. Мы — это единый многонациональный народ, объединенный общим культурным и историческим наследием. Поэтому именно День народного единства, вероятно, главный праздник нашей страны.

Дорогие приморцы! От чистого сердца поздравляю вас с сегодняшним праздником! Всем жителям нашего края я желаю уверенности в завтрашнем дне, мира и благополучия! Всегда помните и гордитесь тем, что вы — часть великого народа, который живет на земле великой Российской Державы!

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  поздравление, 4 ноября (праздник), Законодательное Собрание Приморского края

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