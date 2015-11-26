Людмила Карамова: Будем добиваться справедливой оплаты труда педагогов Владивостока

Профактив работников образования Владивостока выбрал лидера и определился с целями на ближайшие пять лет
Общество 16:18
Людмила Карамова. Фото: пресс-служба ФППК

Профактив Владивостокской городской организации профсоюза работников образования выбрал лидера. Делегаты отчетно-выборной конференции единогласно доверили эту роль Людмиле Карамовой. Она возглавляет городское профобъединение педагогов уже 14 лет и держит под контролем сферу трудовых отношений в отрасли Владивостока, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.

Владивостокская профорганизация работников образования, в которую входят 128 первичек, объединяющих более 2 тысяч человек, является одной из самых боевитых не только на территории города, но и в крае. Благодаря профактиву во многих школах, детских садах и других образовательных учреждениях приморской столицы — сильные коллективные договоры с четко прописанными гарантиями для работников.

"Считаю, что профактив сделал правильный выбор. Людмила Карамова в числе самых активных профсоюзных лидеров Владивостока. Мы постоянно на связи, она оперативно информирует федерацию обо всех проблемах в отрасли, что часто позволяет предотвратить назревающие проблемы. Так, например, в том, что владивостокские педагоги в этом году первыми перешли на новую систему оплаты труда среди муниципалитетов края — ее заслуга", — считает председатель Федерации профсоюзов Приморья Владимир Исаков.

По словам Людмилы Карамовой, последние 5 лет работы горкома были ознаменованы борьбой за увеличение минимального размера оплаты труда.

В 2014 году зарплата младшего обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала во Владивостоке составляла всего 52% от прожиточного минимума трудоспособного населения. И в том, что стараниями профсоюзов России  МРОТ был увеличен указом Президента до прожиточного минимума, есть и заслуга активистов городской профорганизации, которые участвовали в митингах и собирали тысячи подписей под соответствующими обращениями к главе государства и правительству. Сегодня вместе с членскими организациями  ФНПР хотят добиться того, чтобы минимальный размер оплаты труда соответствовал минимальному потребительскому бюджету, который позволяет жить, а не выживать. 

Результативной была и борьба горкома отраслевого профсоюза за то, чтобы при расчете зарплаты педагогов Владивостока в МРОТ не включались компенсационные и стимулирующие выплаты. Когда в 2017 году вступило в силу обратное решение Верховного суда, что могло привести к снижению заработной платы младшего обслуживающего персонала, горком смог убедить администрацию Владивостока сохранять для этой категории работников прежний уровень зарплаты на протяжении полугода. Пока Конституционный суд России не поставил точку в этом вопросе, поддержав позицию ФНПР.

А когда крайкому отраслевого профсоюза удалось добиться того, чтобы 25% сельских также перестали включать в минимальный размер оплаты труда, городская профорганизация добилась перерасчёта заработной платы педагогам поселка Трудовое, чьи права грубо нарушались.

И таких примеров больших и малых побед профорганизации много.

Проблем, по признанию Людмилы Карамовой, тоже хватает.

"Сегодня мы продолжаем добиваться установления минимального оклада в отрасли на уровне МРОТ, настаиваем на ежегодном повышении окладов всех работников, увеличении разницы в оплате труда квалифицированных и неквалифицированных специалистов и пересмотре окладов младшего обслуживающего персонала. Потому что не должно быть такого, чтобы помощники воспитателей и младшие воспитатели получали меньше сторожей. Усиливаем контроль за соблюдением нормативов наполняемости школьных классов и групп в детсадах, сопровождением детей с ограниченными возможностями здоровья. Боремся за справедливые зарплаты для всех работников образования. В идеале хотим создать такие условия труда в отрасли, чтобы в школы и детсады города выстраивались очереди из высококвалифицированных специалистов, мечтающих работать учителями, воспитателями, музыкальными работниками", — сказала профлидер горкома профсоюза работников образования.

Добавим также, что Людмила Карамова возглавляет Координационный совет организаций профсоюзов Владивостока и является координатором городской трехсторонней комиссии с профсоюзной стороны. Активно работает в межведомственных комиссиях по охране труда, летнему отдыху детей и других важных для работающих владивостокцев вопросов.

Федерация профсоюзов Приморского края поздравляет Людмилу Карамову с избранием на новый срок и желает надежных соратников и новых побед в деле защиты трудовых прав педагогов Владивостока.

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  профсоюзы, Федерация профсоюзов Приморского края, ФППК

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