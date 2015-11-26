Заправил автомобиль - "заправься" сам

Заправить автомобиль, заодно размять ноги и выпить горячий кофе стало уже доброй традицией для многих водителей
Общество 17:55
Каждый четвёртый автомобилист, по статистике, покупает кофе на АЗК Роснефти. Фото: ИА PrimaMedia

Каждый четвёртый автомобилист, по статистике, покупает кофе на АЗС "Роснефти". По данным компании за 2018 год, на АЗС "Роснефти" было выпито 45 млн чашек кофе. Заправочные комплексы компании пользуются у водителей особой популярностью. И это неудивительно, ведь покупая топливо на АЗС "Роснефти", вне зависимости от места расположения заправки, всегда можно быть уверенным в его высоком качестве, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

— Очень нравится, что есть возможность не только заправиться, но и по ходу выпить кофе, — поделился постоянный клиент Александр. — Для меня важны атмосфера и комфорт. Сейчас заправки изменились кардинально, стали точками предоставления быстрых услуг, грамотного сервиса.

Каждый четвёртый автомобилист, по статистике, покупает кофе на АЗК Роснефти

Каждый четвёртый автомобилист, по статистике, покупает кофе на АЗК Роснефти. Фото: ИА PrimaMedia

На заправочных комплексах ООО "РН-Востокнефтепродукт" можно не только заправить автомобиль высококачественным топливом, но и подкрепиться аппетитными хот-догами, сэндвичами, гамбургерами и, конечно, ароматным кофе. Клиенты также охотно покупают здесь воду собственной торговой марки компании. Водители с удовольствием пользуются такой возможностью. Для потребителя это удобный и комфортный формат — заправиться бензином, купить самое необходимое, а заодно и перекусить на АЗС проще, чем заезжать куда-то отдельно.

Кафе на АЗК Роснефти

Кафе на АЗК Роснефти. Фото: ИА PrimaMedia

А сейчас ещё по акции "Семейная команда угощает" получаешь шестой хот-дог, шестой горячий напиток — в подарок от компании "Роснефть" до конца ноября. 

Кстати, самый ходовой напиток — это кофе: капучино, латте. Любимая еда большинства клиентов — то, что побыстрее. Значит, хот-доги и бургеры. Настоящим хитом стал френч-дог хот-дог, не только вкусный, но и максимально удобный для быстрого перекуса, ничего ниоткуда не вываливается. Это идеальное сочетание любимой сосиски с хрустящими маринованными огурчиками, с фирменным кетчупом или горчицей на выбор, в хрустящей багетной булочке. Популярность хот-догов понятна, ведь используемые сосиски на 90% состоят из мяса, остальные ингредиенты также натуральные.

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В ближайшем будущем на нескольких АЗК в Приморском крае появятся полноформатные кафе, где можно будет не спеша перекусить. Планируется расширить линейку оригинальных вкусных новинок. Клиенты непременно оценят ароматный кофе и аппетитную горячую выпечку: круассаны, пирожки, хачапури, самсу.

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Одна из приоритетных задач "РН-Востокнефтепродукта"  — развитие продажи сопутствующих товаров. В планах дальнейшее расширения ассортимента предлагаемой продукции, ведь в первую очередь это удобно для клиентов. Водители уже привыкли, что на "Роснефти" они могут не только заправиться бензином, но и приобрести самые нужные продукты и товары.

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  АЗС автозаправочная станция, Роснефть

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