Заправил автомобиль - "заправься" сам

Заправить автомобиль, заодно размять ноги и выпить горячий кофе стало уже доброй традицией для многих водителей

Каждый четвёртый автомобилист, по статистике, покупает кофе на АЗК Роснефти. Фото: ИА PrimaMedia

Каждый четвёртый автомобилист, по статистике, покупает кофе на АЗС "Роснефти". По данным компании за 2018 год, на АЗС "Роснефти" было выпито 45 млн чашек кофе. Заправочные комплексы компании пользуются у водителей особой популярностью. И это неудивительно, ведь покупая топливо на АЗС "Роснефти", вне зависимости от места расположения заправки, всегда можно быть уверенным в его высоком качестве, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

— Очень нравится, что есть возможность не только заправиться, но и по ходу выпить кофе, — поделился постоянный клиент Александр. — Для меня важны атмосфера и комфорт. Сейчас заправки изменились кардинально, стали точками предоставления быстрых услуг, грамотного сервиса.



Каждый четвёртый автомобилист, по статистике, покупает кофе на АЗК Роснефти. Фото: ИА PrimaMedia

На заправочных комплексах ООО "РН-Востокнефтепродукт" можно не только заправить автомобиль высококачественным топливом, но и подкрепиться аппетитными хот-догами, сэндвичами, гамбургерами и, конечно, ароматным кофе. Клиенты также охотно покупают здесь воду собственной торговой марки компании. Водители с удовольствием пользуются такой возможностью. Для потребителя это удобный и комфортный формат — заправиться бензином, купить самое необходимое, а заодно и перекусить на АЗС проще, чем заезжать куда-то отдельно.



Кафе на АЗК Роснефти. Фото: ИА PrimaMedia

А сейчас ещё по акции "Семейная команда угощает" получаешь шестой хот-дог, шестой горячий напиток — в подарок от компании "Роснефть" до конца ноября.

Кстати, самый ходовой напиток — это кофе: капучино, латте. Любимая еда большинства клиентов — то, что побыстрее. Значит, хот-доги и бургеры. Настоящим хитом стал френч-дог хот-дог, не только вкусный, но и максимально удобный для быстрого перекуса, ничего ниоткуда не вываливается. Это идеальное сочетание любимой сосиски с хрустящими маринованными огурчиками, с фирменным кетчупом или горчицей на выбор, в хрустящей багетной булочке. Популярность хот-догов понятна, ведь используемые сосиски на 90% состоят из мяса, остальные ингредиенты также натуральные.

Выпечка на АЗК Роснефти. Фото: ИА PrimaMedia Выпечка на АЗК Роснефти. Фото: ИА PrimaMedia Выпечка на АЗК Роснефти. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

В ближайшем будущем на нескольких АЗК в Приморском крае появятся полноформатные кафе, где можно будет не спеша перекусить. Планируется расширить линейку оригинальных вкусных новинок. Клиенты непременно оценят ароматный кофе и аппетитную горячую выпечку: круассаны, пирожки, хачапури, самсу.

На заправочных комплексах ООО "РН-Востокнефтепродукт" можно не только заправить автомобиль высококачественным топливом, но и подкрепиться. Фото: ИА PrimaMedia На заправочных комплексах ООО "РН-Востокнефтепродукт" можно не только заправить автомобиль высококачественным топливом, но и подкрепиться. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Одна из приоритетных задач "РН-Востокнефтепродукта" — развитие продажи сопутствующих товаров. В планах дальнейшее расширения ассортимента предлагаемой продукции, ведь в первую очередь это удобно для клиентов. Водители уже привыкли, что на "Роснефти" они могут не только заправиться бензином, но и приобрести самые нужные продукты и товары.