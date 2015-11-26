Yota запустила продажи нового "Интернет-центра Yota 2"

Новый интернет-центр оснащен специальным портом, который даёт возможность подключить внешний USB-накопитель
Общество 09:00
Yota запустила продажи нового "Интернет-центра Yota 2". Фото: пресс-служба компании Yota

Yota запустила продажи нового устройства для беспроводного домашнего интернета – "Интернет-центр Yota 2". "Интернет-центр Yota 2" работает на двух частотах Wi-Fi – 2,4 и 5 ГГц, что позволяет подключать одновременно до 64 устройств. Новый интернет-центр оснащен специальным портом, который даёт возможность подключить внешний USB-накопитель. Кроме того, устройство оборудовано двумя портами для IP-телефонии и четырьмя портами Ethernet для подключения других устройств.

"Мы решили запустить продажи "Интернет-центра Yota 2", потому что хотим обеспечить нашим клиентам высокие стандарты качества доступа в интернет. В основе нового устройства лежит технология агрегации несущих частот, которая позволяет получить скорость скачивания в два раза больше, чем у текущих устройств", – комментирует директор департамента партнерских отношений Yota Артем Ярославов.

Yota запустила продажи нового "Интернет-центра Yota 2"

Yota запустила продажи нового "Интернет-центра Yota 2". Фото: пресс-служба компании Yota

Стоимость "Интернет-центра Yota 2" составляет 6990 рублей. Устройство поступило в продажу на торговые точки в Москве и Санкт-Петербурге, а также в онлайн-магазин мобильного оператора. С 18 октября "Интернет-центр Yota 2" можно будет приобрести в точках продаж Yota по всей России.

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