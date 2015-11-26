Документ определяет его правовое положение, задачи и полномочия, порядок обеспечения деятельности

Закон об уполномоченном по правам ребенка принят в Приморье. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Приморские законодатели приняли во втором и третьем чтениях проект закона Приморского края "Об Уполномоченном по правам ребенка в Приморском крае".

Законопроект был разработан по инициативе главы региона в связи с принятием федерального закона "Об уполномоченных по правам ребенка в РФ", согласно которому регионы вправе учреждать государственную должность уполномоченного по правам ребенка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

Документ определяет его правовое положение, задачи и полномочия, порядок обеспечения деятельности уполномоченного, требования к лицу, назначаемому на эту должность, а также финансирование данного института.

Уполномоченным может быть назначен гражданин РФ, в возрасте не моложе 30 лет, проживающий на территории Приморского края, имеющий высшее образование и опыт работы в сфере защиты прав и законных интересов детей. Для обеспечения его деятельности создается аппарат.

В соответствии с документом Уполномоченный по правам ребенка назначается на должность губернатором Приморского края по согласованию с Уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка и Законодательным собранием Приморского края. Срок полномочий детского омбудсмена — пять лет.

Как сообщила председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко, ко второму чтению поступили поправки, подготовленные губернатором Приморского края и депутатом Законодательного собрания Игорем Чемерисом с учетом замечаний прокуратуры.

Согласно поправкам, группа депутатов Законодательного собрания численностью не менее 1/3 от их установленного числа не позднее чем за 80 дней до окончания срока полномочий уполномоченного вправе направить в адрес губернатора края кандидатуру на должность уполномоченного вместе с копиями документов (паспорта, диплома о высшем образовании кандидата), анкетой кандидата и согласием кандидата на внесение его кандидатуры.

Кроме того, в законопроекте уточняется процедура назначения на должность уполномоченного, конкретизируются его полномочия, устанавливается срок направления доклада уполномоченного о его деятельности губернатору Приморского края, в Законодательное собрание и Уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка, а также определяются средства массовой информации и сайт, в которых публикуется и размещается доклад и специальные доклады уполномоченного.

Закон "Об Уполномоченном по правам ребенка в Приморском крае" вступит в силу с 1 января 2020 года.