Свое мастерство они покажут в разных отраслях: от кондитерского дела до спасательных работ



Участники WorldSkills Russia продемонстрируют свои профессиональные навыки во Владивостоке. Фото: предоставлено организаторами

Масштабный чемпионат профессионального мастерства "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) (6+) пройдет во Владивостоке, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

WorldSkills – это международное движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий. Движение организовано во всей России, в том числе и в Приморском крае. Чемпионаты WorldSkills стали инструментом разработки и внедрения в учебные заведения новых образовательных программ, которые создаются исходя из запроса отрасли.

Сформированные экспертами стандарты WorldSkills успешно используют для обучения по новым современным специальностям, в том числе по перспективным профессиям.

Соревнуясь, специалисты всех направлений могут продемонстрировать свои навыки и профессиональные наработки.

V Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) (6+) пройдет в крае с 8 по 15 ноября, на 11 заявленных площадках.

Церемония открытия (6+) состоится 11 ноября в 11.00 в администрации Приморского края.

В чемпионате заявлены такие компетенции, как администрирование отеля, обслуживание легковых автомобилей, малярные и декоративные работы, охрана труда, социальная работа, веб-дизайн и разработка, ИТ— решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8", также дошкольное воспитание, медицинский и социальный уход, кондитерское дело и спасательные работы.

С полным подробным списком можно ознакомиться на сайте регионального координационного центра WorldSkills Russia в Приморском крае: ucpk-prim.ru или по телефону: 8(423)2431215.