Южносахалинцы проверили знания о традициях и культуре народов России

В областном центре прошел "Большой этнографический диктант" (ФОТО)

Южносахалинцы провели знания о традициях и культуре народов России. Фото: Юрий Доминов, ИА SakhalinMedia

Всероссийская акция "Большой этнографический диктант", приуроченная ко Дню народного единства, состоялась в Сахалинском государственном университете в пятницу, 1 ноября. В этом году мероприятия в Сахалинской области проходят на 37 площадках в 16 районах. Островной регион стал одним из первых в стране, где был дан старт акции, сообщает корр. ИА SakhalinMedia.

По традиции во всероссийской акции принимают участие люди разных возрастов. Например, в прошлом году самому юному островному участнику было 8 лет, а самому старшему 80. Задания диктанта состоят из 30 вопросов — 20 из них федеральный компонент, а 10 относятся к Сахалину и Курилам: коренные народы и их культура.

Россия — многонациональная страна, в ней проживает более 190 народов. Как отметила региональный координатор большого этнографического диктанта Ольга Бек, главная задача, стоящая перед акцией, не просто правильно ответить на все вопросы, а приобщиться к многонациональной культуре России.

— Мы ожидаем, что в этом году количество участников удвоится. По предварительным данным диктант напишут более 1000 человек. Но мы надеемся, что будет больше, и что все справятся и получат большое удовольствие, — рассказала координатор.

На прохождение диктанта, состоящего из 30 вопросов, выделяется 45 минут. Результаты будут обнародованы 12 декабря, но уже в воскресенье, 10 ноября правильные ответы и разбор типичных ошибок будет выложен на сайте.

Южносахалинцы провели знания о традициях и культуре народов России. Фото: Юрий Доминов, ИА SakhalinMedia Южносахалинцы провели знания о традициях и культуре народов России. Фото: Юрий Доминов, ИА SakhalinMedia 1 / 2

— Мы, как организаторы, видели вопросы уже вчера. Они достаточно сложные. Но я думаю, что наши студенты справятся с ними легко, потому что этнография так или иначе есть во многих учебных дисциплинах. Например, у студентов историков, лингвистов и по туристическому направлению, — сообщила директор департамента молодежной политики Сахалинского государственного университета Екатерина Волохович.

Напомним, что акция приурочена ко Дню народного единства, ежегодно отмечающегося в России 4 ноября. В этом году пройти тест можно и в онлайн-режиме, на сайте "Большого этнографического диктанта".