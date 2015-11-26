Сахалинскому спектаклю "Гроза" выпал шанс взять сразу пять наград "Золотой Маски"

Церемония вручения престижной театральной премии состоится 15 апреля 2020 года на сцене Московского концертного зала "Зарядье" (ФОТО)

Сцена из спектакля "Гроза". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia

Спектакль Сахалинского Международного театрального центра имени А.П. Чехова "Гроза" номинирован на Российскую национальную театральную премию "Золотая Маска". Экспертный совет выдвинул постановку сразу на пять номинаций впервые за 89 театральных сезонов Чехов-центра. В ближайшее время руководство театра будет решать, в какой из дней, с 10 марта по 15 апреля 2020 года, театр полетит на показ, и на какой площадке Москвы покажет спектакль "Гроза", сообщает корр. ИА SakhalinMedia.

Современный спектакль "Гроза" выдвинули на пять номинаций: "Лучший спектакль в драме. Большая форма", "Лучшая работа режиссера" — Александр Созонов, "Лучшая женская роль второго плана" — Алиса Медведева, "Лучшая мужская роль второго плана" — Александр Ли, "Лучшая работа художника в драматическом театре" — Алина Алимова.

ГАУК "Чехов-центр". Фото: Виктория Брыкова, ИА SakhalinMedia Спектакль «Гроза» Сахалинского Чехов-центра выдвинули сразу на пять номинаций. Фото: Виктория Брыкова, ИА SakhalinMedia Спектакль «Гроза» Сахалинского Чехов-центра выдвинули сразу на пять номинаций. Фото: Виктория Брыкова, ИА SakhalinMedia Спектакль «Гроза» Сахалинского Чехов-центра выдвинули сразу на пять номинаций. Фото: Виктория Брыкова, ИА SakhalinMedia 1 / 4

— "Золотая Маска" — высшая театральная премия, которая существует на сегодняшний день в России. Для каждого театра страны большая честь хотя бы просто попасть в номинацию, а мы номинированы сразу в пяти позициях, — рассказала директор ГАУК "Чехов-центр" Татьяна Корнеева. — Все мы хорошо поработали. Конечно же, нельзя не отметить режиссерскую работу Александра Созонова и труд художника-постановщика Алины Алимовой. Вместе они придумали классную историю, которую мы все имеем удовольствие наблюдать из зрительного зала. Нельзя забывать и о прекрасной игре артистов. Но для нас оказалось большой неожиданностью, что экспертный совет отметил роли второго плана — Алисы Медведевой в роли Варвары и Александра Ли в роли Кудряша.

Директор ГАУК «Чехов-центр» Татьяна Корнеева. Фото: Виктория Брыкова, ИА SakhalinMedia Исполняющий роль Кудряша актер Александра Ли. Фото: пресс-служба ГАУК "Чехов-центр" 1 / 2

Алису Медведеву, исполняющую роль Варвары, ввели в спектакль на замену актрисе, которая ушла из спектакля по семейным обстоятельствам. Но стрессовый ввод актрисы не помешал ей сразу вжиться в роль и стать номинантом престижной театральной премии.

— Роль Варвары — очень яркая и острая, но сложностей с ней у меня не возникало, потому что рядом всегда была профессиональная команда, которая поддерживала и помогала, — поделилась исполняющая роль Варвары актриса Алиса Медведева. — В театре я работаю седьмой сезон, но совсем не ожидала, что попаду в номинацию высшей театральной премии страны. Попадание в премию "Золотая Маска" — уже победа для всего театра и для меня, в том числе.



Исполняющая роль Варвары актриса Алиса Медведева. Фото: пресс-служба ГАУК "Чехов-центр"

По словам режиссера спектакля "Гроза" Александра Созонова, искусство создается для народа, и театр всегда отвечает перед своим зрителем. Можно смело сказать, что Сахалинский Чехов-центр отвечает этому требованию, поскольку уже сумел зарекомендовать себя как мощный театр со своим личным уровнем, где создается магия.



Режиссер спектакля "Гроза" Александр Созонов. Фото: Виктория Брыкова, ИА SakhalinMedia

— Чехов Центр — это мощный современный театр, не европейского, не московского, а своего личного уровня, который интересен зрителю, и продолжает развиваться. Если честно, мне невдомек, почему мы взяли именно эти номинации, но я знаю точно, что мы молодцы, — рассказал Александр Созонов. — Обо всех катастрофах 2019 года — закон о суверенном интернете, скандал с незаконной вырубкой лесов в Китае, бесконечные паводки — мы догадались в спектакле еще год назад. Мы сумели поймать это напряжение между тем, что ставишь в постановке и действительностью. "Гроза" стала своего рода предсказанием, которое начало сбываться.

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Церемония вручения премии состоится 15 апреля 2020 года на сцене Московского концертного зала "Зарядье". А в ближайшее время руководство театра будет решать, в какой из дней, с 10 марта по 15 апреля 2020 года, театр полетит на показ, и на какой площадке Москвы покажет спектакль "Гроза".

Напомним, что премьера спектакля "Гроза" по одноименной пьесе А.Н.Островского состоялась 21 октября 2018 года на большой сцене Сахалинского Международного театрального центра им. А.П.Чехова. Режиссер Александр Созонов, бережно сохранив классический текст, перенес место действия в будущее, а художник-постановщик спектакля, выпускница школы-студии МХАТ Алина Алимова придумала интересную урбанистическую сценографию и модные, нетривиальные костюмы. В сентябре 2019 года на Первом фестивале театров Дальнего Востока в Хабаровске постановка была высоко отмечена театральными критиками.