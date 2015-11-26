Во Владивостоке на 45-м причале загорелось судно

Все находившиеся внутри люди эвакуировались до прибытия пожарных, никто не пострадал

Пожарная машина. Фото: ИА PrimaMedia

Пожарные потушили возгорание, которое произошло 1 ноября около 16.18 на судне, расположенном на 45-м причале на улице Берёзовая во Владивостоке, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Возгорание произошло в шкиперском помещении. В 16.59 пожар на общей площади 10 кв. м локализован, в 17.21 — ликвидировано открытое горение.

Все находившиеся внутри люди (22 человека) успешно покинули судно до прибытия пожарных подразделений. В результате происшествия никто не пострадал.

На пожаре было задействовано 28 человек личного состава и 7 единиц техники.