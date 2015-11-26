Главой Русской рыбопромышленной компании назначен Виктор Литвиненко

На посту генерального директора он сменил Фёдора Кирсанова
Бизнес 21:04
Виктор Литвиненко. Фото: представлено РРПК

 Виктор Литвиненко был назначен главой Русской рыбопромышленной компании (РППК), сменив на посту генерального директора Федора Кирсанова, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе РППК.

Виктор Литвиненко — опытный менеджер, профессионал рыбного промысла, уроженец Приморского края. Вся трудовая деятельность Виктора Александровича Литвиненко связана с морем.

С 28 октября Русская Рыбопромышленная Компания централизовала управление бизнесом во Владивостоке. Теперь именно здесь, в столице Приморья зарегистрирована и будет функционировать РРПК. Смена адреса регистрации компании и релокация офиса – решение, продиктованное сокращением административных расходов и повышением эффективности работы РРПК.

Среди приоритетных направлений компании — существенное обновление флота, развитие кадрового центра РРПК и выход на на новые рынки сбыта с конкурентноспособными продуктами глубокой переработки. Семичасовая разница во времени затрудняла эффективность реализации этих бизнес целей.

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