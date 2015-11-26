Большой многонациональный хоровод собрал участников разных общественных организаций

VII Конгресс народов Приморского края впервые прошел в Находке. Фото: Дубровина Анастасия, ИА PrimaMedia

В рамках празднования Дня народного единства в Находке прошел VII Конгресс народов Приморского края (18+). Участники обсудили вопросы межнациональных отношений и как сделать их гармоничнее, проверили знания в этнодиктанте и закрепили встречу торжественным гуляньем, сообщает ИА PrimaMedia.

Программа с краеведческой конференцией и дискуссионными площадками, впервые состоявшаяся 1 ноября в Находке, направлена на гармонизацию межнациональных отношений в крае, сохранение и популяризацию многонациональной культуры, воспитание уважения к представителям разных национальностей. После "официальной" части в "Центре культуры" начался тематический концерт "Приморье многонациональное" с хороводами, песнями и танцами. Помимо Дня народного единства, Конгресс посвящен 160-летию открытия бухты Находка.



Центр культуры в городе Находка. Дубровина Анастасия, ИА PrimaMedia

Международная акция "Большой этнографический диктант" стартовал во многих регионах страны 1 ноября. Культурно-просветительское мероприятие, которое позволяет оценить знания населения о народах, проживающих в России, и общий уровень этнокультурной грамотности, собрал и приморских чиновников за одним столом.

- Сегодня в Находке представлено четыре зарегистрированные площадки. Благодаря этому диктанту мы надеемся сделать срез уровня этнографических знаний у заместителей глав муниципальных образований и национальных культурных объединений. Наша дискурс-площадка собрала весь Приморский край — это, если не ошибаюсь, 29 муниципальных образований. Обсудим какие-то вопросы по реализации стратегии национальной политики в РФ, но и в том числе посмотрим уровень знаний. В опроснике 30 вопросов, 20 из которых имеют отношение к России, а 10 – к Приморскому краю. Сделаем свои выводы, где подтянуть знания, где усилить и проводить просветительские семинары, — рассказала замдиректора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, организовано онлайн-тестирование на официальном сайте с 1 по 4 ноября 2019 года.

Международная акция "Большой этнографический диктант". Фото: Дубровина Анастасия, ИА PrimaMedia Замдиректора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко. Фото: Дубровина Анастасия, ИА PrimaMedia Международная акция "Большой этнографический диктант". Фото: Дубровина Анастасия, ИА PrimaMedia Международная акция "Большой этнографический диктант". Фото: Дубровина Анастасия, ИА PrimaMedia Международная акция "Большой этнографический диктант". Фото: Дубровина Анастасия, ИА PrimaMedia Международная акция "Большой этнографический диктант". Фото: Дубровина Анастасия, ИА PrimaMedia 1 / 6

Ольга Сергеевна рассказала, что наиболее ценным событием Конгресса считает установочный семинар для учителей общеобразовательных учреждений Приморского края. Всего Находку посетили 15 педагогов, которым после вручили "кейсы знаний".

В мероприятиях конгресса приняли участие представители общественных объединений, религиозных организаций, специалисты органов местного самоуправления, подведомственных учреждений, предприниматели. На выставке в "Центре культуры" желающие могли приобрести национальные украшения, поделки и творчество народных мастеров.

Выставка продукции народных мастеров. Фото: Дубровина Анастасия, ИА PrimaMedia Выставка продукции народных мастеров. Фото: Дубровина Анастасия, ИА PrimaMedia Выставка продукции народных мастеров. Фото: Дубровина Анастасия, ИА PrimaMedia Картины из бересты. Фото: Дубровина Анастасия, ИА PrimaMedia Картины из бересты. Фото: Дубровина Анастасия, ИА PrimaMedia Выставка продукции народных мастеров. Фото: Дубровина Анастасия, ИА PrimaMedia Выставка продукции народных мастеров. Фото: Дубровина Анастасия, ИА PrimaMedia Выставка продукции народных мастеров. Фото: Дубровина Анастасия, ИА PrimaMedia 1 / 8

— Я занимаюсь пейзажной берестой более 25 лет. В этому году удостоена звания народного мастера Приморского края и состою в творческом Союзе художников России. Такую технологию по бересте никто больше не использует — я, можно сказать, одна в мире. Ищу картины уже готовые как чуда природы, то есть такие, которые уже имеют свой пейзаж, и довожу до ума — дорисовываю птичку или луну, но в целом полотно остается нетронутым, — рассказала участник экспозиции Конгресса Елена Галямова.



Участник экспозиции Конгресса Елена Галямова. Фото: Дубровина Анастасия, ИА PrimaMedia

Самая красочная часть дня — интерактивный концерт, на который приехали творческие коллективы со всего края. Под народные песни гости кружились в одном большом хороводе, выучили несколько фигур и песен.

— У нас получился замечательный хоровод — настоящий хоровод России. Мы готовы стать участником фестивального движения, заявка заполнена, с орнаментальным хороводом мы только что познакомились. Впереди еще состоится игровой хоровод, который будет освоен в эти праздничные дни на концертных площадках Приморья в День единства народов России. Это мероприятие — яркий пример дружбы народов,— рассказала ведущая программы Евгения Затолкина.



Ведущая программы Евгения Затолкина. Фото: Дубровина Анастасия, ИА PrimaMedia

VII Конгресс народов Приморского края состоялся по инициативе Совета по делам национальностей администрации Находкинского городского округа при поддержке администрации Приморского края.