Судьба боя решилась в пятом раунде, когда Александр Захаров отправил в нокаут Закария Лаауатни

Сокрушительную победу одержал приморский кикбоксер на "Битве чемпионов" в бою с французом. Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга

Уссурийский кикбоксер одержал победу в титульном бою на "Битве чемпионов 11" в Москве во дворце спорта Лужники. Двукратный чемпион мира Александр Захаров сразился с чемпионом Европы французом Закарией Лаауатни. Нокаутом в пятом раунде уссурийский спортсмен не оставил шансов своему сопернику и стал лучшим в весе 75 кг, сообщил ИА UssurMedia тренер Александра Захарова Андрей Подоплелов.

Сегодня ночью в Москве состоялся бой двукратного чемпиона мира Александра Захарова с чемпионом Европы французом Закарией Лаауатни. Битва закончилась в пятом раунде, когда уссурийский спортсмен отправил в нокаут своего соперника и тем самым одержал сокрушительную победу.



Сокрушительную победу одержал приморский кикбоксер на "Битве чемпионов" в бою с французом. Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга

Александр поделился, что даже не рассматривал варианты проигрыша.

— Была уверенность в победе, даже когда пропускал удары. Подготовка очень качественная, никогда так не готовились. Я выражаю слова благодарности всем, кто нас поддерживал, помогал в подготовке и всему Уссурийску за поддержку, это для меня было очень важно.

Тренер Александра Андрей Подоплелов также отметил, что соперник был очень достойный и не сразу удалось подобрать "ключик".

В этот день поболеть за Александра в Москву прилетело много болельщиков из Уссурийска и со всего Дальнего востока, чего они даже не ожидали. После уссурийского спортсмена еще больше часа не отпускали поклонники.

В instagram Александр Захаров уже оставил видео-обращение со словами благодарности ко всем, кто болел и поддерживал его.