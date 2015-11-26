В "Калина Молл" во Владивостоке отпраздновали Хеллоуин

Самый масштабный флешмоб Хеллоуина прошел в крупнейшем торгово-выставочном комплексе Дальнего Востока (ФОТО)
Общество 11:50
Масштабный флешмоб в честь Хеллоуина прошел в ТВК "Калина Молл" во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia

Костюмированный флешмоб прошел в ТВК "Калина Молл" во Владивостоке в честь Хеллоуина, в нем приняли участие около 160 человек. Атмосфера праздника охватила самый большой торгово-выставочный комплекс Приморского края вечером, 1 ноября, и гости "Калины Молл" окунулись с головой в мистическую обстановку, сообщает ИА PrimaMedia.

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Флешмоб в "Калина Молл" соответствовал размаху самого ТВК – все же порядка 160 выступающих одновременно танцоров увидишь далеко не каждый день. Принимали участие ребята из творческих коллективов (возможно, самые милые "страшилки" из всех, что мы видели), которым помогали волонтеры. Отметим, что участники флешмоба были в тематических костюмах и с профессиональным гримом.

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Хореография танцоров была на высоком уровне, четкость и синхронность движений явно впечатлили гостей – атмосфера праздника установилась буквально за секунды, причем туристы и горожане в кои-то веки не уступали друг другу в желании пощелкать затвором.

Представители "Калина Молл" отметили, что мероприятие удалось – хотя и оказалось довольно сложным в реализации: 

— Участники тщательно готовились к этому дню, упорно репетировали; порядка полутора месяцев понадобилось, чтобы отработать все детали. Организаторы и постановщики хореографии хотели по максимуму использовать особенности нашей архитектуры – большое количество свободного пространства, "воздуха" и света, поэтому флешмоб проходил на трех уровнях торгово-выставочного комплекса. Добиться хорошей синхронизации всех выступающих оказалось непросто. Плюс ответственность – все же именно вечером в "Калине Молл" больше всего гостей, а значит и больше всего зрителей. Но справились достойно! Посетители отзываются хорошо, а отзывы в соцсетях просто искрятся лайками. Спасибо, что оценили.

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"Калина Молл" — первый мегамолл Дальнего Востока, его площадь превышает 100 тысяч кв. метров. В отличие от обычных торговых центров, он ориентирован не на "быстрые покупки", а на достаточно долгое времяпрепровождение всей семьей – здесь создана комфортная среда, предлагается масса возможностей для шопинга и отдыха.

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Разумеется, как подчеркнули в компании, "Калина Молл" — это еще и пространство для разного рода активностей, праздников и событий. Хеллоуин в торгово-выставочном комплексе может стать отличным примером того, что понимает компания под таким подходом. Дело отнюдь не ограничилось тыквенными головами в каждой торговой точке – желающие могли принять участие в мастер-классах, освоить аквагрим или самостоятельно задекорировать тыкву и унести на память домой. Тематические декорации? Особое меню на фудкорте? Удивительные наряды сотрудников? Конечно. То ли еще будет – "Калина Молл" явно собирается еще не раз нас удивить.

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