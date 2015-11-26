Петарда с поздравлением с Хэллоуином взорвалась в руках женщины во Владивостоке

По информации очевидцев происшествия, пострадавшая работает дворником

Предмет, который взорвался в руках у женщины во Владивостоке, оказался петардой. На свертке была надпись "С Хэллоуином", сообщает ИА PrimaMedia.

На улице 50 лет ВЛКСМ в субботу, 2 ноября, раздался взрыв. Как уточнили корр. редакции в пресс-службе краевого управления МВД, это случилось около 19.40. Во дворе школы, между учебным зданием и стадионом, женщина, по словам полицейских, "подняла с земли неустановленный предмет, после чего раздался хлопок".

В результате скорая увезла пострадавшую во Владивостокскую клиническую больницу №2 ("Тысячекочную"). Главный врач Вячеслав Глушко рассказал ИА PrimaMedia, что женщине только что прооперировали руку: обработали рану, при этом пришлось ампутировать один палец. Далее ее переведут в обычную палату, в реанимации нет необходимости.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, на свертке, который взорвался в руках у женщины возле школы во Владивостоке, была надпись "С Хэллоуином". По предварительным данным, это был взрыв петарды.