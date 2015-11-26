По словам автора видеоролика, прохожие просто проходили мимо

Жесткая драка в центре Владивостока попала на видео. Фото: скрин с youtube.com

Жесткая драка между двумя мужчинами в центре Владивостока — напротив здания администрации Приморского края, недалеко от Приморской краевой филармонии по ул. Светланская, 15, попала на видео, сообщает ИА PrimaMedia.

Видеоролик опубликовал ТГ-канал DPS VL, на кадрах видно, как один повалил другого на брусчатку и нанес несколько сильных ударов по лицу, а затем поднявшись ударил ногой в голову. При этом, как утверждает автор канала, никто из многочисленных прохожих вмешиваться не стал, люди просто шли мимо.