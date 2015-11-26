Приморье входит в число регионов-лидеров по числу заявок на олимпиаду "Я – профессионал"

Победители профессионального конкурса получат льготы при поступлении в ведущие российские вузы и премии

Молодежь. Фото: ИА PrimaMedia

Менее чем за месяц регистрации студенты Приморского края подали более 5 тысяч заявок на олимпиаду "Я – профессионал", что позволило региону войти в число регионов-лидеров по количеству регистраций. Победители олимпиады получат льготы при поступлении в ведущие российские вузы, возможность пройти стажировку в крупной компании или денежные премии, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как сообщили организаторы, в 2019-2020 учебном году олимпиада пройдет по 68 направлениям – от медицины и педагогики до компьютерных и инженерных наук.

"У нас появились новые массовые направления: “Транспорт” и “Медико-профилактическое дело”. Самыми популярными направлениями у приморских студентов стали “Лечебное дело и педиатрия” – 283 заявки, “Педагогическое образование” – 269, “Биология” – 246, “Психология” и “Экономика” – по 242 заявки", – отметила руководитель олимпиады "Я – профессионал" Валерия Касамара.

Подать заявку на участие в состязаниях могут студенты бакалавриата, магистратуры или специалитета российских вузов. Регистрация проводится онлайн на сайте проекта и продлится до 18 ноября, 23:59 по московскому времени.

Отборочный онлайн-этап олимпиады начнется 22 ноября, а уже к концу декабря участники узнают его результаты. Прошедшие на заключительный очный этап участники смогут выбрать удобную площадку для прохождения соревнований: они будут располагаться во всех федеральных округах страны. Победители третьей олимпиады "Я – профессионал" будут определены весной 2020 года.

"Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также получат возможность пройти стажировку в крупной компании. Золотые медалисты получат денежные премии (200 тысяч рублей для медалистов по треку "Бакалавриат" и 300 тысяч рублей — по треку "Магистратура").

Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России и Администрации Приморского края. Мероприятие соответствуют целям регионального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование", направленного на повышение качества будущих рабочих кадров.

Всего в Приморье сегодня реализуются 49 региональных проектов, которые затрагивают все сферы жизни людей и соответствуют 11 национальным проектам, разработанным по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина.