Сбор урожая овощей в Сахалинской области подходит к концу

Последним пунктом сбора в области стала капуста (ВИДЕО)

Тематическое фото. Фото: pixabay.com

В Сахалинской области подошел к концу сбор урожая сельскохозяйственной продукции. Текущий сезон был отмечен высокой урожайность и сохранностью овощей. Напомним, что в прошлом году Сахалинская область поставила рекорд по сбору урожая картофеля. Средняя урожайность этого корнеплода в сельхозпредприятиях составила 242 центнера с гектара. Это был самый высокий результат в истории Сахалинской области. Всего с полей островного региона было собрано 65,7 тысячи тонн картофеля. Подробнее о компании по сбору урожая в области на 2019 год в эксклюзивном видео-интервью ИА SakhalinMedia.