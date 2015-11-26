Фестиваль "Мы едины" проходит на главной площади Владивостока (ВИДЕО)

Праздник начался со спортивной разминки и продолжился играми, концертом и дегустацией национальных блюд

Фестиваль "Мы едины!". Фото: ИА PrimaMedia

Фестиваль "Мы едины!" стал кульминацией сегодняшнего празднования Дня народного единства во Владивостоке. Начавшись в 13 часов, праздник (0+) продлится до 18 и завершится выступлением поп-звезды Ирины Забияки из группы "Чили", сообщает ИА PrimaMedia.

В первой части фестиваля тон задавали спортсмены, которые провели разминку для всех собравшихся на площади. Здесь же любители разных видов спорта могли понаблюдать за показательными выступлениями борцов, баскетболистов, футболистов, сыграть в городки, пройти по спортивному лабиринту и попробовать добыть острогой символическую рыбу.

По периметру площади расположились палатки с национальными кухнями – узбекской, украинской, белорусской, татарской и другими. Проголодавшись, здесь можно угоститься шашлыком, пловом, блинами и баранками с чаем и попробовать совсем непривычные блюда.

Творческая программа на большой сцене включает выступления музыкальных коллективов "Голос времен" и музыкантов-инструменталистов. Предусмотрен коллективный джем, в котором сольется звучание балалайки, дудука, варгана, корейских барабанов, жалеек и других редких национальных инструментов.

Кроме музыкальных представлений на сцене состоится презентация национального костюма, театрализованные выступления по мотивам самых популярных национальных сказок. В финале творческой программы все ее участники и гости праздника встретятся в массовом хороводе.



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