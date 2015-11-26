Митинг и концерт в честь Дня народного единства провели у мемориала ТОФ во Владивостоке

На нем выступил губернатор Приморья Олег Кожемяко

Митинг в честь Дня народного единства. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Торжественный митинг и концерт в честь Дня народного единства провели накануне, 4 ноября, во Владивостоке у мемориала "Боевая слава ТОФ", сообщает ИА PrimaMedia. В нем приняли участие представители национальных и общественных организаций, входящих в Ассамблею народов Приморья, юнармейцы, курсанты морских учебных заведений Владивостока, студенты, служащие подразделений Тихоокеанского флота.

С речью на митинге выступил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он напомнил собравшимся об истории участия приморцев в значимых для страны сражениях русско-японской, гражданской, первой Мировой и Великой Отечественной войн и подчеркнул, что сила страны – в сплоченности.

"В крае проживает представители 160 национальностей. Они плечом к плечу осваивали необжитые таежные земли, строили города и порты, воевали с интервентами в гражданскую у озера Хасан, защищали Москву и брали Берлин, освобождали Корею и Китай. В истории Приморского края их имена увековечены в названии городов и поселков, улиц и скверов. На приморской земле во времена ее освоения встретились противоположные культуры востока и запада. Сегодня здесь мирно соседствуют и поддерживают друг друга почти 2 миллиона людей – представители около 160 национальностей. Главными качествами настоящего приморца являются взаимовыручка и способность прийти на помощь человеку, независимо от его вероисповедания и национальности", — сказал Олег Кожемяко.