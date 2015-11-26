Митинг и концерт в честь Дня народного единства провели у мемориала ТОФ во Владивостоке

На нем выступил губернатор Приморья Олег Кожемяко
Общество 10:00
Митинг в честь Дня народного единства. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Торжественный митинг и концерт в честь Дня народного единства провели накануне, 4 ноября,  во Владивостоке у мемориала "Боевая слава ТОФ", сообщает ИА PrimaMedia. В нем приняли участие представители национальных и общественных организаций, входящих в Ассамблею народов Приморья, юнармейцы, курсанты морских учебных заведений Владивостока, студенты, служащие подразделений Тихоокеанского флота. 

С речью на митинге выступил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он напомнил собравшимся об истории участия приморцев в значимых для страны сражениях русско-японской, гражданской, первой Мировой и Великой Отечественной войн и подчеркнул, что  сила страны – в сплоченности.

"В крае проживает представители 160 национальностей. Они плечом к плечу осваивали необжитые таежные земли, строили города и порты, воевали с интервентами в гражданскую у озера Хасан, защищали Москву и брали Берлин, освобождали Корею и Китай. В истории Приморского края их имена увековечены в названии городов и поселков, улиц и скверов. На приморской земле во времена ее освоения встретились противоположные культуры востока и запада. Сегодня здесь мирно соседствуют и поддерживают друг друга почти 2 миллиона людей – представители около 160 национальностей. Главными качествами настоящего приморца являются взаимовыручка и способность прийти на помощь человеку, независимо от его вероисповедания и национальности", — сказал Олег Кожемяко.

Написать автору
  4 ноября (праздник)

День народного единства во Владивостоке: обливания водой, игры, угощения и концерт (ФОТО)

4 ноября, 20:02

Массовое шествие, песни и танцы: День народного единства отметили в Сахалинской области

4 ноября, 18:25

Пора снимать нефтешлам: АЗС ННК чистят резервуары

10:20
‡агрузка...
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia