Выстрелы в жилом доме поставили на ноги полицию Лучегорска

Местный житель заперся в квартире и открыл стрельбу из охотничьего ружья
Происшествия 18:36
Ружье. Фото: ИА PrimaMedia

Праздничный вечер 4 ноября оказался тревожным для жителей многоквартирного дома в Лучегорске. Один из местных жителей заперся в квартире и открыл стрельбу из ружья, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Инстаграм-паблики. 

Знакомые стрелявшего пишут, что тот не был наркоманом, слыл законопослушным гражданином и имел разрешение на охотничье ружье. В причинах произошедшего будут разбираться полицейские.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, в дежурную часть отдела МВД России по Пожарскому району обратилась 43-летняя местная жительница. Женщина сообщила о том, что в результате конфликта ее 37 — летний супруг, находясь в квартире, произвел в ее сторону четыре выстрела. Женщина смогла самостоятельно покинуть квартиру и обратилась за помощью в полицию.

На место происшествия незамедлительно был направлен наряд полиции. Мужчина закрылся в квартире и отказывается выходить. Сейчас сотрудники полиции ведут с ним переговоры, убеждая открыть дверь и впустить их в квартиру. В полиции подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал.

Установлено, что мужчина в течение последних нескольких дней злоупотребляет алкогольными напитками.

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