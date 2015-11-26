Обман на мэрской ярмарке во Владивостоке - китайское продают под видом приморского

Попавшая в кадр китайская тара возмутила производителей и поставщиков

Китайская тара и брокколи поздней осенью вызвали подозрения посетителей ярмарки. Фото: Администрация Владивостока, сайт vlc.ru

Фотография общегородской ярмарки на центральной площади Владивостока привлекла внимание в соцсетях. Овощи в китайской таре на фото свидетельствуют о том, что под видом продукции приморских сельхозпроизводителей на ярмарке продаются товары из КНР, уверены пользователи: "фермеры" обманывают покупателя, поднимая цены на китайские овощи и фрукты в среднем на 30%, сообщает ИА PrimaMedia.

Попавшая в кадр китайская тара не стала откровением для предпринимателей, связанных с плодовоовощным рынком. По словам производителей и поставщиков овощей и фруктов, махинации на городских ярмарках – широко распространенная практика.

"Листая Инстаграм, я увидел фотографию ярмарки Владивостока. Всегда относился к этому мероприятию скептически, и только еще раз укрепился в своем мнении. На фото стоят овощи в экспортных коробках, то есть, судя по всему, никто не удосужился их даже перефасовать. И при всем при этом цены на ярмарках нельзя сравнить с ценами оптовиков. Часто они выше порядка на 30%", — рассказал предприниматель Сергей Юрченко, который много лет занимается поставками овощей и фруктов из КНР.

По словам фермера Нины Урюпиной (КФХ "Зелень"), "производители" Хорольского, Спасского и других районов Приморского края начинают свой путь на базе "Дружба", где их можно увидеть ранним утром. Потом эти же люди стоят на ярмарках, выдавая китайский товар за экологически чистую приморскую продукцию.

Редкий фермер может позволить себе высокие амортизационные расходы, чтобы регулярно торговать во Владивостоке. Кроме того, приморская брокколи в октябре – явление подозрительное, рассказывают аграрии.



"Это нормально, что на так называемой ярмарке продают китайские овощи и фрукты какие-то барыги?" — задаются вопросом пользователи в соцсетях. Фото: Соцсети

"Если в Приморье и выращивают брокколи или шампиньоны, это штучный продукт для состоятельных людей. Цена за него должна быть соответствующая. На приморских ярмарках китайские овощи продают в открытую", — прокомментировал один из участников рынка, отметив, что для поставщиков лже-фермеры не представляют конкуренции, но "за облик города обидно".

Как рассказывает Нина Урюпина, мошенники идут на ухищрения, к примеру, обваливают китайскую картошку в земле для "натуральности" и продают как домашнюю.

"И не только на ярмарках. В интернет-пабликах годами гуляют одни и те же фотографии "местной" картошки с полей. А по факту за 32 рубля продают товар, который мы продаем по 22 рубля. Например, в конце августа после всех этих осадков местная картошка была мелкая и некрасивая, с характерным запахом. Любой может привезти грузовик китайской картошки в спальный район и выгодно продать ее, выдав за приморское, и люди купят. Вопрос совести", — комментирует Сергей Юрченко.

Проводить ярмарки могут как органы местного самоуправления, так и юридические лица и индивидуальные предприниматели. Ярмарочные мероприятия организуются в соответствии с нормативно-правовой базой муниципалитета и федеральным законодательством, прежде всего, в части санитарно-эпидемиологических требований.

Как пояснили в отделе потребительского рынка администрации Владивостока, для участия в общегородской ярмарке нужно подать заявку, приложив к ней пакет документов. Копии учредительных документов — для юридических лиц, для ИП – копию свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и документ, удостоверяющий личность. Также необходимо документально подтвердить ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством. В заявлении должен быть указан ассортимент.

"Многие приморские производители сегодня пользуются китайской тарой, в том числе бывшей в употреблении, поскольку она дешевая. Но ни для кого не секрет, что на ярмарках продают китайскую продукцию. В том числе выращенную на территории Приморья. С моей точки зрения, как потребителя, главное — купить недорогой качественный товар. Кто его произвел – вторичный момент. Но обманутым я быть не хочу", — говорит представитель органа по сертификации продукции, услуг и систем качества ООО "Приморский центр сертификации" Александр Фейгин.

По мнению собеседника агентства, имеет смысл обязать участников ярмарок указывать не только ассортимент, но и предоставлять подробные сведения о товаре. "Право на такую информацию предусмотрено законом о защите прав потребителей. Когда, где и как был произведен урожай – потребитель имеет право знать", — комментирует Фейгин. К этой точке зрения присоединяются участники рынка.