Задержан житель Лучегорска, устроивший стрельбу по девушке в квартире

Оружие принадлежит мужчине и зарегистрировано в установленном порядке

Задержан житель Лучегорска, устроивший стрельбу по жене в квартире. Фото: Instagram-аккаунт @luchegorsk.notofficial

Прошедшей ночью в поселке Лучегорск в Приморском крае сотрудниками полиции при силовой поддержке офицеров Росгвардии задержан местный житель, устроивший стрельбу по девушке в собственной квартире, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по ПК.

Как ранее писало ИА агентство, выстрелы в жилом доме в буквальном смысле поставили на ноги весь Лучегорск и местных силовиков в воскресенье, 4 ноября. Региональное УМВД в своем пресс-релизе сообщало, что из-за ссоры мужчина произвел несколько выстрелов по своей 43-летней сожительницы, находясь в квартире.

Женщине удалось покинуть квартиру и сообщить об инциденте в полицию. На место происшествия незамедлительно был направлен наряд полиции и сотрудники Росгвардии.

Мужчина закрылся в квартире и отказывался выходить. Противоправные действия нарушителя пресечены. 37-летнего мужчину задержали и доставили в отдел МВД Росси по Пожарскому району. Пострадавших нет.

Установлено, что задержанный в течение последних нескольких дней злоупотребляет алкогольными напитками.

Гладкоствольное ружье ИЖ-24 изъято с места происшествия. Установлено, что оружие принадлежит гражданину и зарегистрировано в установленном порядке. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.