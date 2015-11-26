Задержан житель Лучегорска, устроивший стрельбу по девушке в квартире

Оружие принадлежит мужчине и зарегистрировано в установленном порядке
Происшествия 10:51
Задержан житель Лучегорска, устроивший стрельбу по жене в квартире. Фото: Instagram-аккаунт @luchegorsk.notofficial

Прошедшей ночью в поселке Лучегорск в Приморском крае сотрудниками полиции при силовой поддержке офицеров Росгвардии задержан местный житель, устроивший стрельбу по девушке в собственной квартире, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по ПК. 

Как ранее писало ИА агентство, выстрелы в жилом доме в буквальном смысле поставили на ноги весь Лучегорск и местных силовиков в воскресенье, 4 ноября. Региональное УМВД в своем пресс-релизе сообщало, что из-за ссоры мужчина произвел несколько выстрелов по своей 43-летней сожительницы, находясь в квартире.

Женщине удалось покинуть квартиру и сообщить об инциденте в полицию. На место происшествия незамедлительно был направлен наряд полиции и сотрудники Росгвардии. 

Мужчина закрылся в квартире и отказывался выходить. Противоправные действия нарушителя пресечены. 37-летнего мужчину задержали и доставили в отдел МВД Росси по Пожарскому району.  Пострадавших нет.

Установлено, что задержанный в течение последних нескольких дней злоупотребляет алкогольными напитками.

Гладкоствольное ружье ИЖ-24 изъято с места происшествия. Установлено, что оружие принадлежит гражданину и зарегистрировано в установленном порядке. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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  пулевая стрельба, МВД, Министерство внутренних дел РФ

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