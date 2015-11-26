"Делают слепок голоса": новая коварная схема обмана набирает обороты

Эксперты объяснили почему не стоит отвечать незнакомым номерам

"Никогда не говори да": эксперты предупредили о новой телефонной мошеннической схеме. Фото: pixabay.com

Эксперты предупредили россиян о новой телефонной мошеннической схеме. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на федеральные СМИ.

Так, если вам поступает звонок с неизвестного номера, и вместо классического "алло", ответить "да", это будет отличный способ для мошенников, чтобы собрать биометрическую информацию, которой в дальнейшем можно воспользоваться для преступных действий.

Эксперты отмечают, что мошенники могут звонить под видом социальных работников, таким образом кроме слова "да", заполучить и другие комбинации слов, например, "я подтверждаю". Оформить кредит злоумышленники вряд ли смогут, а перевести деньги вполне получится.

Подобные звонки от мошенников участились по всей России, в том числе в Приморском крае.

Также директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity Softline Company Александр Дворянский в беседе с "АиФ" отметил, что злоумышленники могут просто перепродавать собранную информацию цифровых слепков голосов жертв.

Для безопасности своих данных, эксперты советуют говорить традиционное "алло", вместо "да". Дополнительно записывать номера финансовых организаций, с которыми клиент чаще всего поддерживает связь.

Александр Дворянский дополнил, если диалог с мошенником все-таки состоялся или есть подозрение, что собеседник действует незаконно, незамедлительно обращайтесь в свой банк и опишите эту ситуацию.