Два ребенка утонули в Приморском крае

По факту гибели проводится доследственная проверка
Происшествия 11:06
Тематическое изображение. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Тела двух детей – 7-летнего мальчика и 3-летней девочки – были обнаружены в селе Летно-Хвалынское сегодня, 5 ноября. По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, смерть детей наступила в результате утопления, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на СК России по Приморскому краю.

5 ноября 2019 года в наполненном водой овраге в селе Летно-Хвалынское обнаружены тела двух детей: мальчика 7-и лет и девочки 3-х лет. По данному факту Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

На месте происшествия проведен осмотр. По предварительным данным, причиной смерти детей стало утопление. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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  смерть, гибель, смерть, дети, Следственный комитет РФ

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