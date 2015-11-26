На ремонт было затрачено более 40 млн рублей

Сельский Дом культуры открылся в Приморье после масштабной реконструкции. Фото: пресс-служба администрации УГО

Открытие Дома культуры, на ремонт которого было затрачено более 40 млн рублей, состоялось в селе Новоникольск Уссурийского городского округа. Двери капитально обновленного учреждения распахнулись для жителей и гостей населенного пункта в День народного единства, 4 ноября, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как отметила в ходе праздничной церемонии заместитель директора департамента культуры Приморского края Анна Гоголева, открытие дома культуры – значимое событие не только для жителей Новоникольска и в целом Уссурийского городского округа, но и для всего региона.

"Клуб – это, прежде всего, место живого общения, встречи людей, объединенных какими-либо интересами. Появление обновленной площадки для творческого развития, самовыражения, эстетического воспитания стало большим праздником как для подрастающего поколения, так и для взрослого населения", – подчеркнула она.

Специально для гостей праздника сотрудники преобразившегося дома культуры провели экскурсию. В помещениях для работы творческих коллективов посетителей встретили образцовый ансамбль танца "Ритм", хор "Родные напевы", участники декоративно-прикладного творчества и другие представители клубных формирований.

"Сейчас в доме культуры Новоникольска работают 15 клубных формирований, включая детские танцевальные и вокальные ансамбли, кружки анимации, компьютерной графики и другие. Учреждение предполагает обслуживание более 5 тысяч сельчан", – доложил временно исполняющий обязанности главы Уссурийского городского округа Евгений Корж.

После экскурсии гостей пригласили на праздничный концерт в обновленный концертный зал. Творческую программу исполнили местные коллективы.

Напомним, реконструкция дома культуры началась в 2018 году. За счет федерального бюджета в здании были полностью заменены коммуникации: проложена новая электропроводка, водопровод, система отопления и вентиляции, капитально отремонтированы залы, установлены новые кресла, проведена реконструкция сцены. В рамках программы "Доступная среда" установлен пандус для маломобильных граждан.

"Всего на реализацию проекта было затрачено более 44 млн рублей, при этом 38,8 из них – федеральный бюджет. Таких объектов в Приморье всего три: ранее уже был сдан дом культуры в селе Многоудобное, в ближайшее время будет обновлен еще один – в селе Михайловка. Все они реконструированы в рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста. Стоит отметить, что раньше обновления домов культуры производились в Приморье за счет краевого и местного бюджетов в рамках краевой госпрограммы "Развитие культуры Приморского края", – подчеркнули в департаменте культуры Приморского края.