Глава Приморья пообещал предусмотреть льготный проезд в автобусах для пенсионеров

Олег Кожемяко встретился с жителями Владивостока в День народного единства
Общество 12:55
Пенсионер. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко встретился с жителями Владивостока в День народного единства, 4 ноября. Глава региона подчеркнул, что работа по благоустройству города будет продолжена, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

По словам горожан, в последнее время облик Владивостока стал меняться в лучшую сторону – ремонтируются дороги, обновляется автобусный парк, стало меньше наружной рекламы.

Олег Кожемяко подчеркнул, что эта работа руководством края совместно с администрацией города будет продолжена. Всего в этом году будет благоустроено 317 дворовых территорий – отремонтированы асфальтобетонные покрытия, установлены детские и спортивные площадки.

"На сегодняшний день 65 городских территорий обустроены детскими площадками, 41 территория – спортивными", – обозначил глава региона.

Губернатор обратил внимание жителей на то, что масштабная работа по благоустройству придомовых территорий как в самом Владивостоке, так и в крае в целом до этого велась несистемно – речь шла практически о единичных случаях ремонта. В этом году впервые запущена комплексная программа благоустройства.

Жители дома, расположенного по адресу Амурская, 84, попросили главу региона благоустроить также их двор.

"На этой неделе направим к вам архитектора, он сделает план двора с учетом ваших пожеланий. Мы включим вас одними из первых в заявку на следующий год и благоустроим ваш двор за счет средств городского бюджета", – подчеркнул Олег Кожемяко.

Отмечено, что также огромное внимание уделяется вопросам улучшения качества ремонта дорог.

"Отремонтировано почти 70 км трасс – в два раза больше, чем в прошлом году. Закуплено более 100 новых комфортных автобусов, будет предусмотрен льготный проезд для пенсионеров", – заявил глава региона.

Стоит отметить, что в этом году впервые за долгие годы были отремонтированы центральные магистральные проезды, дороги на улице Капитана Шефнера и по проспекту 100-летия Владивостока, заасфальтированы дороги на острове Русский – до мыса Поспелова, на бухту Парис и поселок Мелководный. Завершается асфальтирование дороги в сторону поселка Экипажный. 

Вместе с тем, проблемные вопросы еще остаются: властям предстоит синхронизировать работу дорожных служб, решить вопрос с увеличением подрядных организаций, способных выполнять большой объем работ, в том числе в ночное время.

"Городские службы учтут ошибки, допущенные в этом году во время ремонта дорог. В начале года будут опубликованы участки, обновление которых пройдёт в течение следующего сезона, а также их архитектурный вид и график предстоящих работ, чтобы жители могли вносить свои предложения и корректировки", – заявил Олег Кожемяко.

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  дороги, автобус, пенсионеры

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