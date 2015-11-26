ВТБ и ДОМ.РФ закрыли крупнейшую сделку секьюритизации ипотечных кредитов банка

Речь идет о сумме в 95,7 млрд рублей

Деньги. Фото: Денис Таушканов

ВТБ и ДОМ.РФ завершили сделку секьюритизации ипотечного портфеля банка путем выпуска ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ объемом 95,652 млрд рублей. Это четвертая сделка секьюритизации ипотечного портфеля Банка ВТБ в рамках выпуска однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ. Выпуск стал крупнейшим на российском рынке ипотечной секьюритизации за всю его историю, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ВТБ на Дальнем Востоке.

По облигациям установлена плавающая ставка купона. Эмитентом выступает ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", дочерняя компания ДОМ.РФ, созданная в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 года "Об ипотечных ценных бумагах". Выпуск размещен по открытой подписке, номинальная стоимость каждой бумаги 1 000 рублей, юридический срок погашения 28.09.2049 г., ожидаемая дюрация около 2 лет. Выпуск включен в первый уровень котировального листа Московской биржи.

"Выпуск ипотечных облигаций становится значимым фактором развития первичного ипотечного рынка и направлен на повышение доступности кредитов. Мы намерены и дальше расширять наше сотрудничество с ДОМ.РФ, исходя из целей, заложенных в национальном проекте", — отметил руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал Андрей Сучков.

ВТБ и ДОМ.РФ в 2018 году подписали меморандум о расширении сотрудничества по проектам выпуска ипотечных облигаций в объеме до 500 млрд руб. С декабря 2016 года размещено 14 выпусков ИЦБ ДОМ.РФ общим объемом более 420 млрд рублей.