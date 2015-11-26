Популярная певица поделилась видео из сауны в Приморье

Певица отметила, что отдых после тяжелого дня замечательно снимать водными процедурами

Популярная певица поделилась "кайфушным" видео из сауны в Приморье. Фото: koroleva__star

Популярная певица Наталья Королёва является заслуженной артисткой Российской Федерации. На своей личной страничке Instagram звезда выложила видео, где она расслабляется после концерта, который она дала в Уссурийске.

В понедельник, 4 ноября, звезда выступила с концертом в Уссурийске. После чего Наталья отправилась восстанавливать силы в сауну с дкажузи.

Певица с улыбкой на лице назвала водные процедуры полными "кайфушками".

Также актриса напомнила своим подписчиком список городов, которые она посетит в ближайшее время: Арсеньев, Биробиджан, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск.

Отметим, что до начала тура Наталья Королёва выложила видеообращение, где радостно поприветствовала дальневосточную аудиторию.

Певица выкладывается на сцене полностью, заражая своим позитивным настроением и харизмой, за что ее любит публика.