Популярная певица поделилась видео из сауны в Приморье

Популярная певица Наталья Королёва является заслуженной артисткой Российской Федерации. На своей личной страничке Instagram звезда выложила видео, где она расслабляется после концерта, который она дала в Уссурийске.
В понедельник, 4 ноября, звезда выступила с концертом в Уссурийске. После чего Наталья отправилась восстанавливать силы в сауну с дкажузи.
Певица с улыбкой на лице назвала водные процедуры полными "кайфушками".
Также актриса напомнила своим подписчиком список городов, которые она посетит в ближайшее время: Арсеньев, Биробиджан, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск.
Отметим, что до начала тура Наталья Королёва выложила видеообращение, где радостно поприветствовала дальневосточную аудиторию.
Певица выкладывается на сцене полностью, заражая своим позитивным настроением и харизмой, за что ее любит публика.