Региональный проект "Экспорт продукции АПК" соответствует нацпроекту "Международная кооперация и экспорт"

Более 250 тысяч гектаров сои убрали аграрии Приморья. Фото: Глеб Ильинский

Приморские сельхозпроизводители завершают уборку сои. На сегодняшний день план выполнен почти на 90%. Региональный проект "Экспорт продукции АПК" соответствует нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как отметили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, в отличие от кукурузы, сою необходимо убрать до первого снега.

"На данный момент убрано более 250 тысяч гектаров сои – 87% от плана. Намолочено более 327 тысяч тонн зерна. План по кукурузе выполнен на 20%, собрано более 63 тысяч тонн зерна", – сообщили в ведомстве.

Также сельхозпроизводители вспахали 145,5 тысяч гектаров зяби, что в 2,2 раза выше уровня прошлого года.

Специалисты полагают, что производство сои и кукурузы приведет к увеличению показателей в рамках реализации регионального проекта, согласно которому экспорт продукции АПК в 2019 году должен составить 1,5 млрд долларов.

Напомним, региональный проект "Экспорт продукции АПК" разработан для реализации в Приморье Указа Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" и соответствует нацпроекту "Международная кооперация и экспорт".