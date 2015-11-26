"Бомжи приходят ночевать": горожане обсуждают скандальную ситуацию в популярной больнице

Пользователи в социальной сети разошлись во мнениях
Это интересно 16:07
"Апогей процветания": горожане возмущены условиями детской поликлинике. Фото: pixabay.com

В социальных сетях жители обсуждают ситуацию, которая сложилась в детской поликлинике во Владивостоке. В крупном интернет-паблике Instagram revizor_vdk горожане сообщили об ужасных условиях в здание, где находится медицинское учреждение.

Со слов посетителей, там нашли пристанище люди без определенного места жительства. По утверждению автора, они организовали там место для ночлега. При этом, как добавляет житель, они распивают спиртные напитки и курят. По словам жителей, у поликлиники есть сторож, но почему-то на это не реагирует.

"Почему, наши дети приходя в поликлинику, должны это видеть. Если не дай бог поликлиника загорится от этой сигареты, то куда будут наши дети ездить?"  — вопрошают родители.

Пользователи в социальной сети разошлись во мнениях.

"Жаль, что для некоторых это норма."

"Ну во-первых там идёт ремонт, во-вторых эта поликлиника в общежитие, где куча алкоголиков. И что? Это как то влияет на лечение детей?" — пишут пользователи.

Отметим, что поликлиника является популярным местом, и она расположена в "гостинках". Можно предположить, что сложившаяся ситуации происходит не на территории поликлиники. 

Написать автору
  медицина

Посмотреть на труп и потрогать легкое: во Владивостоке открылся Музей анатомии человека

16:31

Трансплантации в Приморье быть: молодые врачи будут стажироваться в Москве

31 октября, 08:49

Какие изменения произошли в здравоохранении Сахалинской области в 2019 году

30 октября, 19:05

Детский сад на 220 мест в Радужном построит фирма из Владивостока

17:30
‡агрузка...
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia