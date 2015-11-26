"Бомжи приходят ночевать": горожане обсуждают скандальную ситуацию в популярной больнице

Пользователи в социальной сети разошлись во мнениях

"Апогей процветания": горожане возмущены условиями детской поликлинике. Фото: pixabay.com

В социальных сетях жители обсуждают ситуацию, которая сложилась в детской поликлинике во Владивостоке. В крупном интернет-паблике Instagram revizor_vdk горожане сообщили об ужасных условиях в здание, где находится медицинское учреждение.

Со слов посетителей, там нашли пристанище люди без определенного места жительства. По утверждению автора, они организовали там место для ночлега. При этом, как добавляет житель, они распивают спиртные напитки и курят. По словам жителей, у поликлиники есть сторож, но почему-то на это не реагирует.

"Почему, наши дети приходя в поликлинику, должны это видеть. Если не дай бог поликлиника загорится от этой сигареты, то куда будут наши дети ездить?" — вопрошают родители.

Пользователи в социальной сети разошлись во мнениях.

"Жаль, что для некоторых это норма."

"Ну во-первых там идёт ремонт, во-вторых эта поликлиника в общежитие, где куча алкоголиков. И что? Это как то влияет на лечение детей?" — пишут пользователи.

Отметим, что поликлиника является популярным местом, и она расположена в "гостинках". Можно предположить, что сложившаяся ситуации происходит не на территории поликлиники.