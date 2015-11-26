Паром Сокчо-Славянка планируют открыть в следующем году

Вопросы межпарламентского взаимодействия и развития туризма обсудили в Приморье

Паром. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Укрепление межрегионального межпарламентского взаимодействия и развитие туризма стали ключевыми темами рабочей встречи депутатов Законодательного собрания Приморского края с делегацией Законодательного собрания провинции Кангвон (Республики Корея), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

С российской стороны во встрече принимали участие председатель Законодательного собрания Александр Ролик, врио вице-губернатора Приморского края Константин Шестаков, заместитель председателя Заксобрания Сергей Кузьменко, председатель комитета ЗС ПК по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев, заместитель председателя данного комитета Александр Лось, депутат Александр Щербаков, представитель МИД России в г. Владивостоке Андрей Броварец, директор департамента международного сотрудничества Алексей Старичков.

Обращаясь к участникам встречи, председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик отметил, что в настоящее время накоплен хороший опыт межпарламентского сотрудничества в рамках Соглашения о дружбе и сотрудничестве между Приморским краем и провинцией Кангвон от 27 мая 1998 года. В прошедшем году отмечалось 20-летие установления дружеских связей между нашими регионами. С 2009 года функционирует паромная линия Владивосток – Донхэ (Республика Корея) – Сакаиминато (префектура Тоттори, Япония). Развивается и сотрудничество в сегменте туристических обменов.

О том, что Приморье долгие годы сотрудничает с провинцией Кангвон и в межпарламентских, и в бизнес отношениях, говорил и председатель комитета по о региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев. Он также отметил, что в следующем году планируется открыть паром Сокчо-Славянка.

"Можно только приветствовать расширение контактов жителей наших регионов. Если говорить о направлениях дальнейшего развития межрегионального сотрудничества, то, во-первых, необходимо поддерживать положительные тенденции в тех сегментах, где сотрудничество уже налажено, в частности, разрабатывать меры по интенсификации туристических обменов", — отметил спикер Заксобрания Приморья.

Напомним, развитию международного туризма, как стимулятора внешнеэкономических, торговых и культурных связей был посвящен и X форум председателей региональных Законодательных собраний и Собраний народных представителей стран Северо-Восточной Азии, прошедший во Владивостоке в июле 2019 года. В его работе также принимала участие делегация Законодательного Собрания провинции Кангвон во главе с председателем парламента провинции господином Хан Кым Соком.

Александр Ролик также подробно рассказал о специальных экономических режимах, предусмотренных федеральным законодательством России, которые предоставляют своим резидентам целый ряд налоговых льгот и преференций.

Он подчеркнул, что работа по повышению инвестиционной привлекательности Приморского края ведется и на региональном уровне. "Нами разработан целый пакет законов о налоговых льготах, которые направлены на поддержку инвесторов", — отметил Александр Ролик.

Представители корейской стороны также отметили, что природная среда Приморского края и провинции Кангвон очень схожи, и по географическому расположению регионы находятся очень близко. Это географическое преимущество поможет в реализации политики по развитию туризма.

Как рассказал на встрече врио вице-губернатора Приморского края Константин Шестаков, за два последних года количество туристов из Республики Корея, посещающих Приморье, увеличивается в два раза каждый год. Если в 2016 году нас посещало 50 тысяч туристов из Республики Корея, то в 2017 году — 100 тысяч, в 2018 году – 200 тысяч, а по итогам 9 месяцев уже практически 250 тысяч. При этом он выразил уверенность, что количество туристов может быть еще больше и предложил корейской стороне провести презентацию в Приморском крае возможностей провинции Кангвон, как в сфере осуществления торговли, так и в сфере туризма.

О том, что наступающий год будет годом обменов между Россией и Республикой Корея, как на высшем уровне, так и между провинциями и регионами, напомнил также представитель МИД России в г. Владивостоке Андрей Броварец.

"Хотелось бы, чтобы между нашими регионами эти обмены тоже осуществлялись. Чтобы это были обмены, как туристами, так и бизнес-идеями, инвестициями и просто человеческим общением", — сказал он и призвал депутатов парламентов Приморского края и провинции Кангвон наполнить программу таких взаимных обменов.